PHOTO THIBAULT CAMUS, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Paris) Le parquet de Paris a ouvert une enquête à la suite du décès la semaine dernière d’une actrice française qui faisait partie de celles qui accusaient la vedette de cinéma Gérard Depardieu d’inconduite sexuelle.

Associated Press

L’actrice Emmanuelle Debever avait publié un message sur Facebook en 2019 selon lequel l’acteur lui aurait fait des attouchements en 1982 alors qu’ils jouaient ensemble pour le film Danton.

Le compagnon de Mme Debever a déclaré le 29 novembre à la police qu’elle avait quitté leur domicile en laissant un message écrit « inquiétant », a indiqué le parquet de Paris. Après une tentative apparente de suicide, l’actrice n’a pu être sauvée à l’hôpital.

Elle est décédée le 7 décembre à l’âge de 60 ans, selon les médias.

Le même jour, un documentaire d’enquête avait été diffusé sur la chaîne de télévision nationale France 2 à propos des accusations d’inconduite sexuelle contre Gérard Depardieu, qui comprenait des images de lui faisant à plusieurs reprises des remarques et des gestes obscènes lors d’un voyage en Corée du Nord en 2018.

L’acteur de 74 ans fait l’objet d’une enquête depuis décembre 2020 pour viol et agression sexuelle, apparemment à son domicile parisien, à la suite d’allégations de l’actrice Charlotte Arnould en 2018. Il a nié tout comportement criminel.

En octobre, Depardieu a publié une lettre ouverte dans le journal français Le Figaro dans laquelle il disait : « Je veux enfin vous dire ma vérité. Jamais, au grand jamais, je n’ai abusé d’une femme ».

Le parquet de Paris a indiqué que, compte tenu des accusations portées par Mme Debever contre M. Depardieu, une enquête sur les causes du décès avait été ouverte – la procédure en place en France lorsque les causes du décès sont inconnues ou suspectes.

Le site d’information d’enquête français Mediapart a publié plus tôt cette année des informations selon lesquelles Gérard Depardieu était accusé d’avoir harcelé, fait des attouchements ou agressé sexuellement 13 femmes. Le documentaire de France 2 affirme que le nombre d’accusatrices s’élève désormais à 16.