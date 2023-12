Réalisé par Greta Gerwig, Barbie est en tête de la course aux Critics Choice Awards avec 18 nominations, un record.

Ses principaux interprètes, Margot Robbie et Ryan Gosling, sont tous deux en lice dans les catégories de la meilleure actrice et du meilleur acteur.

Le film est également finaliste dans la catégorie du meilleur film, aux côtés de Killers of the Flower Moon, Oppenheimer, Maestro, The Color Purple, American Fiction, The Holdovers, Past Lives, Saltburn et Poor Things.

Avec 18 nominations, Barbie fracasse le record détenu par Everything Everywhere All at Once et The Shape of Water, qui avaient chacun récolté 14 sélections lors de leur année de sortie respective.

Animée Chelsea Handler, la cérémonie de remise de prix sera diffusée en direct le dimanche 14 janvier.