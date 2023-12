(Paris) Le géant du cinéma français Gérard Depardieu, déjà inculpé pour viol, est visé depuis mi-septembre par une autre plainte d’une comédienne qui l’accuse de l’avoir agressée sexuellement lors d’un tournage en 2007, a indiqué mercredi le parquet de Paris.

Agence France-Presse

La plaignante, l’actrice Hélène Darras, a détaillé ses accusations dans une émission qui sera diffusée jeudi sur la chaîne publique France 2, affirmant avoir subi les agressions sur le tournage du film Disco.

Pendant le tournage, Gérard Depardieu « passe sa main sur mes hanches, sur mes fesses » puis « me dit carrément : “Est-ce que tu veux monter dans ma loge” », raconte-t-elle. Elle lui dit « non », mais « ça ne change rien », affirme-t-elle. « Entre les prises, il va continuer à me peloter ».

Le parquet a précisé qu’il était en train d’analyser la plainte, qui porte a priori sur des faits prescrits, pour en déterminer l’orientation : le classement sans suite ou lancement d’investigations.

Contacté, l’avocat de M. Depardieu n’était pas joignable dans l’immédiat.

Outre cette plainte, Gérard Depardieu est déjà au cœur d’une autre enquête à Paris.

L’acteur a été mis en examen (équivalent d’inculpé en droit français) le 16 décembre 2020 pour viols et agressions sexuelles après une autre plainte, déposée par la comédienne Charlotte Arnould qui avait dénoncé fin août 2018 deux viols au domicile parisien de la vedette.

Charlotte Arnould avait obtenu à l’été 2020 que l’enquête, d’abord classée par le parquet de Paris en juin 2019, soit confiée à un juge d’instruction. Depuis, une dizaine d’autres femmes ont accusé dans la presse Gérard Depardieu de violences sexuelles.

L’acteur, qui a été confronté cet été à Charlotte Arnould devant la juge responsable des investigations, a aussi été interrogé sur ces nouveaux témoignages, selon une source proche du dossier.

Le 1er octobre, il a démenti les accusations, martelant dans une lettre ouverte publiée dans le quotidien Le Figaro n’être « ni un violeur ni un prédateur ». « Jamais au grand jamais je n’ai abusé d’une femme », écrivait-il, annonçant ensuite, par la voix de son agent, ne plus participer à « aucun projet » dans le « contexte » de ces accusations.

Monstre sacré du cinéma français, Gérard Depardieu est un acteur hors normes dont le parcours a été émaillé d’excès et de scandales. Il compte à son actif plus de 200 films au cinéma et à la télévision.