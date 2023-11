Alors qu’il participait lundi, à New York, à la cérémonie des prix Gotham, qui récompensent le cinéma indépendant, l’acteur américain Robert De Niro a décrié avoir été victime de censure.

Sur scène pour recevoir un prix au nom de l’équipe du film Killers of the Flower Moon, Robert De Niro semblait légèrement confus pendant la lecture de son discours sur le télésouffleur.

« Le début de mon discours a été édité, coupé, et je ne le savais pas », a-t-il affirmé au bout d’un moment.

Il a alors sorti son cellulaire pour lire son discours original, qui contenait des passages dénonçant Donald Trump.

« L’ancien président nous a menti plus de 30 000 fois au cours de ses quatre années de mandat, et il continue sur sa lancée avec sa campagne de vengeance actuelle. Malgré tous ses mensonges, il ne peut cacher son âme. Il s’en prend aux faibles, détruit les cadeaux de la nature et fait preuve d’irrespect », a notamment déclaré l’acteur qui donne la réplique à Leonardo DiCaprio et Lily Gladstone dans Killers of the Flower Moon.

À la fin de son discours, Robert De Niro a semblé blâmer Apple, qui a produit le long métrage, et les organisateurs de la cérémonie pour la modification de son texte.