Sharon Stone affirme qu’en 1980, lors d’une rencontre dans les bureaux de Sony à Los Angeles, un patron de l’entreprise lui a exhibé son pénis en plein visage.

L’actrice de 65 ans a fait cette confidence troublante lors de l’épisode de mercredi du balado de l’actrice et animatrice Kelly Ripa, Let’s Talk Off Camera.

Émue, elle a raconté que lorsqu’elle est arrivée à Los Angeles, elle a été conviée par Sony. « J’avais enfilé mon plus bel ensemble », s’est-elle souvenue. Une veste Ralph Lauren à jabot, une jupe à jabot et des bottes de cowboy. « J’étais tellement excitée de mettre mon ensemble spécial et de rencontrer le chef de Sony. »

Dans le bureau, l’homme en question – que Sharon Stone ne nomme pas – l’aurait complimentée sur son apparence physique. « Puis, il est venu devant moi, et il a sorti son pénis juste devant mon visage. Bien sûr, j’étais très jeune, et j’ai fait ce que je fais quand je suis nerveuse : j’ai commencé à rire. Et j’ai commencé à rire et à pleurer en même temps. » Sharon a raconté que l’homme en question a quitté la pièce, et que sa secrétaire l’a reconduite à l’extérieur.

« Et ce n’est qu’une seule des nombreuses expériences étranges que j’ai vécues dans ma carrière », a dit Sharon Stone, qui est devenue une vedette internationale dans les années 1990 avec ses rôles dans Basic Instinct (1992) et Casino (1995).