Elizabeth Lali et Josh Hutcherson dans une scène de Five Nights at Freddy’s.

PHOTO FOURNIE PAR UNIVERSAL PICTURES, VIA ASSOCIATED PRESS

Five Nights at Freddy’s devance Priscilla

(Los Angeles) Le film d’horreur Five Nights at Freddy’s est resté en tête du box-office pour son deuxième week-end dans les salles nord-américaines, devant Priscilla, biopic sur la femme d’Elvis Presley, selon les chiffres publiés dimanche par le cabinet spécialisé Exhibitor Relations.

Agence France-Presse

Mais en dépit de son avance en termes de ventes de billets, Five Nights at Freddy’s a connu une chute vertigineuse de popularité par rapport au week-end de sa sortie, passant de 78 millions de dollars la semaine dernière à seulement 19,4 millions cette semaine.

Le long métrage inspiré d’un jeu vidéo diffusé à la fois dans les salles et sur la plateforme Peacock d’Universal « s’écroule durant ce deuxième week-end », constate l’analyste David Gross.

Le film met en scène des mascottes animatroniques hantées qui cherchent à tuer un agent de sécurité de nuit, interprété par Josh Hutcherson – son plus grand rôle depuis les Hunger Games – et sa petite sœur dans une ancienne pizzeria avec des jeux d’arcade abandonnés.

Ce week-end encore, le long métrage est suivi par le film-concert de la chanteuse Taylor Swift The Eras Tour, sorti voici quatre semaines et qui comprend des scènes tournées lors de trois concerts différents. Il engrange 13,5 millions de dollars.

Killers of the Flower Moon, film signé par Martin Scorsese, reste à la troisième place avec sept millions de dollars amassés dans les salles nord-américaines et franchissant la barre symbolique des 100 millions de dollars dans le monde.

Le film, qui dure plus de trois heures, doit être diffusé sur la plateforme de streaming d’Apple, mais aucune date n’a été encore annoncée.

Pour sa première sortie ce week-end, Priscilla, film de Sofia Coppola sur l’épouse du « King », se retrouve en quatrième place avec cinq millions de dollars de gains.

L’œuvre, basé sur le livre de Priscilla Presley Elvis and me, suit les relations tumultueuses entre la vedette du rock’n’roll et cette dernière, depuis leur première rencontre sur une base militaire en Allemagne alors qu’elle avait 14 ans et Elvis 24 ans, jusqu’à leur rupture acrimonieuse.

Cailee Spaeny, 25 ans, qui joue le rôle-titre du biopic, a été consacrée meilleure actrice par la Mostra de Venise. Jacob Elordi a été couvert de louanges par les critiques pour sa performance dans le rôle d’Elvis.

Pour l’analyste David Gross, le film connaît « des débuts plutôt honnêtes pour un drame romantique ». Il va peut-être gagner en popularité vu « les critiques excellentes et les bons chiffres d’audience ».

En cinquième place, on trouve le film en langue espagnole Radical, qui recueille 2,7 millions de dollars lors de son premier week-end. Basé sur une histoire vraie, il raconte l’histoire d’un enseignant dans une ville mexicaine qui « teste une méthode radicale pour libérer la curiosité et le potentiel de ses élèves », selon le producteur Pantelion Films.