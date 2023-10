Le long métrage documentaire D’Est de Chantal Akerman est le fruit d’une collaboration entre la Fondation Chantal Akerman et la Cinémathèque royale de Belgique.

Projection spéciale et concert en hommage à Chantal Akerman

La projection du film restauré D’Est, de Chantal Akerman, et du film québécois La turlute des années dures, de Pascal Gélinas et de Richard Boutet, la première québécoise de Mademoiselle Kenopsia de Denis Côté et le lancement d’un coffret de 12 DVD de la cinéaste abénaquise Alanis Obomsawin sont au cœur de la programmation des 26e Rencontres internationales du documentaire de Montréal (RIDM).

Cette programmation, dévoilée mercredi à la Cinémathèque québécoise, fait état de 138 films en provenance de 47 pays qui seront projetés du 15 au 28 novembre dans plusieurs salles montréalaises.

La présentation d’une copie restaurée du film D’Est de Chantal Akerman coïncide avec le 30e anniversaire de sa première mondiale faite en 1993 au Festival de Locarno. Dans son style unique, la cinéaste belge, disparue en 2015, s’intéresse à la reprise de la vie dans les anciens pays de l’Est au lendemain de la chute du mur de Berlin.

Dans ce documentaire non commenté de 110 minutes, la réalisatrice promène sa caméra dans les rues, les campagnes, les intérieurs de plusieurs lieux d’Ukraine, de Pologne, de Russie et d’Allemagne de l’Est.

Une performance de la violoncelliste et compositrice Sonia Wieder-Atherton, ancienne compagne de Mme Akerman, aura aussi lieu le 17 novembre au Cinéma du Musée.

PHOTO FOURNIE PAR LES RENCONTRES INTERNATIONALES DU DOCUMENTAIRE DE MONTRÉAL Image tirée du documentaire La turlute des années dures

Autre présentation spéciale, celle du long métrage La turlute des années dures, film de 1983 dans lequel les réalisateurs Richard Boutet et Pascal Gélinas mettent en lumière les chansons québécoises populaires au temps de la Grande Dépression.

La restauration de ce film est une collaboration de l’ONF et de la Cinémathèque québécoise dans le cadre du Plan culturel numérique du Québec.

« Ce documentaire réussit d’un ton léger à parler d’une période difficile », écrivait notre regretté collègue Luc Perreault dans sa critique publiée le 26 mars 1983.

PHOTO VINCENT BIRON, FOURNIE PAR H264 Larissa Corriveau dans Mademoiselle Kenopsia.

Le cinéaste montréalais Denis Côté présentera pour sa part Mademoiselle Kenopsia en première québécoise après son lancement à Locarno l’été dernier. « Au confluent de la fiction, de l’essai et de l’expérimental, ce film ouvre une réflexion multiple sur le regard », indique le programme du festival.

En conversation avec la cinéaste Nadine Gomez, M. Côté donnera une classe de maître sur sa vision singulière du cinéma.

Enfin, le lancement du coffret de la cinéaste Alanis Obomsawin sera accompagné par la projection de deux de ses premières œuvres, Christmas at Moose Factory (1971) et Amisk (1977).

Rappelons que le film d’ouverture sera Bye Bye Tiberias dans lequel la réalisatrice Lina Soualem donne la parole à sa mère, l’actrice Hiam Abbass, qui a joué dans de nombreuses œuvres au cinéma et à la télévision, dont la série Succession et le film Blade Runner 2049, de Denis Villeneuve.