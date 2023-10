(Ottawa) Postes Canada dévoile jeudi un timbre célébrant les réalisations de Donald Sutherland, une légende canadienne de l’écran.

La Presse Canadienne

Donald Sutherland, qui est âgé de 88 ans, mène une carrière qui s’étend sur sept décennies. Il est l’un des acteurs les plus prolifiques et les plus polyvalents de sa génération.

Né à Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick, Donald Sutherland est diplômé en ingénierie et en théâtre de l’Université de Toronto. Il a déménagé en Angleterre à la fin des années 1950 ; on l’a vu dans plusieurs émissions de télévision britanniques des années 1960, dont Suspense, Le Saint et Chapeau melon et bottes de cuir.

PHOTO CNW GROUP/POSTES CANADA Le timbre honorant Donald Sutherland

Donald Sutherland a obtenu son premier rôle au cinéma en 1963, mais il doit sa percée au rôle du personnage du tueur Vernon Pinkley dans Douze salopards, en 1967.

On l’a vu dans M*A*S*H, un succès commercial encensé par la critique. Il a aussi participé à des réalisations de grands cinéastes tels Federico Fellini et Nicolas Roeg.

Plus récemment, il a incarné le personnage du président Snow dans la franchise Hunger Games, de 2012 à 2015.

Postes Canada signale que le grand succès international de Donald Sutherland ne l’a pas empêché pas de demeurer un fier Canadien et de revenir dans son pays natal pour y jouer dans des productions comme L’acte du cœur en 1970, Le seuil en 1981, L’art de la guerre en 2000, de même que dans le long métrage Bethune, l’étoffe d’un héros, en 1990.

Donald Sutherland a reçu un prix Génie en 1983, un prix Emmy en 1995 et un Prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle de la réalisation artistique en 2000. Il a été nommé pour neuf prix Golden Globes et en a remporté deux.

Son étoile brille sur l’Allée des célébrités canadiennes et le Walk of Fame de Hollywood. Il a été nommé Compagnon de l’Ordre du Canada en 2019 et Commandeur de l’Ordre des Arts et des Lettres de la République française en 2012.

Le timbre célébrant les réalisations de Donald Sutherland est en vente maintenant.