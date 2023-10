(Toronto) Le québécois Denys Arcand a été sélectionné pour la plus haute distinction de la Guilde canadienne des réalisateurs (GCR) cette année. Le lauréat d’un Oscar, âgé de 82 ans, recevra le prix d’excellence de la GCR pour l’ensemble de sa carrière lors d’un gala qui se tiendra à Toronto le 21 octobre.

La Presse Canadienne

La guilde décrit Arcand comme l’une des « légendes du cinéma canadien ». Il a remporté le seul Oscar canadien pour un film en langue étrangère avec Les invasions barbares, en 2003, et a été nommé trois autres fois.

La GCR indique que le prix Impact pour l’inclusion et le leadership est décerné cette année à l’artiste pluridisciplinaire métisse Marie Clements, qui a écrit et réalisé Bones of Crows.

La guilde note que le film devenu minisérie de la CBC a mis en scène plus de 60 acteurs autochtones et plus de 50 personnes BIPOC composaient l’équipe, dont beaucoup se sont vus confier des rôles principaux pour la première fois.