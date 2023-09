La Presse à la 80e Mostra de Venise

Lanthimos dans une forme olympique

(VENISE) Le cinéaste grec Yorgos Lanthimos signe depuis une quinzaine d’années des films uniques, à l’humour étrange et particulier. Son nouveau long métrage, Poor Things, ne fait pas exception. C’est peut-être son œuvre la plus tordue et déstabilisante depuis Dogtooth (Canine), le long métrage qui l’a révélé à l’échelle internationale.