L’équipe éditoriale du site Rotten Tomatoes, qui recense des critiques de films, a lancé un défi à ses lecteurs : trouver le meilleur réalisateur des 25 dernières années. Les deux finalistes sont Denis Villeneuve et Christopher Nolan. Le gagnant sera connu le 29 août.

Pour célébrer ses 25 ans d’existence, Rotten Tomatoes a répertorié 64 réalisateurs qui ont commencé leur carrière il y a 25 ans, soit en 1998. Afin de se qualifier, chaque réalisateur devait donc avoir sorti un premier long métrage en 1998 (ou après) et réalisé au moins trois films.

Depuis quelques semaines, plusieurs cinéastes ont été éliminés de la course. Parmi eux, notons Damien Chazelle (Whiplash, La La Land, Babylon), Sam Mendes (American Beauty, Road to Perdition), Alejandro González Iñárritu (Birdman, Babel, 21 Grams) ou encore Bong Joon-ho (Parasite, Memories of Murder). Jason Reitman, Sofia Coppola et plusieurs autres réalisateurs faisaient partie des concurrents.

Au terme d’une chaude lutte, Denis Villeneuve (Prisoners, Arrival, Blade Runner 2049, Dune) et Christopher Nolan (Oppenheimer, Dunkirk, Inception, The Dark Knight) ont éclipsé tous leurs adversaires. Ils se retrouvent donc dans un ultime face à face. C’est le public qui tranchera. Vous pouvez voter jusqu’au 29 août à 10 h.