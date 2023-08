« La lutte continue »

Des professionnels du cinéma et de la télé manifestent à New York

(New York) Des centaines de professionnels de l’industrie américaine du cinéma et de la télévision ont manifesté mardi à New York, dans l’unité syndicale au pied des géants Amazon et HBO, pour exiger de meilleures conditions de travail et la sécurité de l’emploi, face à la menace de l’intelligence artificielle.