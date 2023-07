L’actrice Neve Campbell ira au Festival international du film de Toronto, mais en tant que coproductrice d’un documentaire sur le ballet.

La Presse Canadienne

L’actrice, autrefois danseuse, affirme que le film Swan Song, de la réalisatrice Karen Kain, est un projet très personnel pour elle, qui a été formée à l’École nationale de ballet du Canada.

Campbell devrait être présente au festival, qui se déroule du 7 au 17 septembre.

La venue de l’actrice de Scream et Party of Five amènerait un peu de prestige à l’évènement, qui pourrait aussi être affecté par les grèves à Hollywood.