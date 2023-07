(Paris) Le réalisateur et comédien français Nicolas Bedos, 44 ans, figure du Tout-Paris et fils de l’humoriste Guy Bedos, est visé par une enquête pour viol et agressions sexuelles après trois plaintes distinctes de femmes.

Alexandre HIELARD Agence France-Presse

L’enquête préliminaire a été ouverte le 5 juillet et confiée à la police judiciaire de Paris, a indiqué mardi soir le parquet, confirmant une information du site d’information Mediapart.

Deux des femmes qui disent avoir adressé un signalement fin juin au parquet de Paris ont raconté auprès de Mediapart les faits de nature sexuelle dont elles accusent Nicolas Bedos.

L’une d’elles, une comédienne et scénariste âgée aujourd’hui de 50 ans qui se fait appeler Chloé, accuse le réalisateur de l’avoir violée au domicile des Bedos à Neuilly-sur-Seine, près de Paris, en 1999.

Âgée à l’époque de 26 ans et serveuse, elle avait accepté de suivre chez des amis puis chez ses parents Nicolas Bedos avec qui s’était instaurée une « forme de relation amicale ».

Une deuxième femme, sous le prénom de Marion, a décrit au média en ligne une agression sexuelle en août 2017 dans une maison de vacances. Les faits dénoncés dans la troisième plainte n’ont pas été précisés.

Le réalisateur avait été placé en garde à vue le 21 juin après la plainte d’une femme l’accusant d’attouchements dans un club parisien dans la nuit du 1er au 2 juin.

Il est été convoqué devant le tribunal correctionnel de Paris en février 2024 pour agression sexuelle en état d’ivresse manifeste.

C’est la révélation de cette garde à vue et de l’annonce de son procès qui ont décidé les deux premières femmes, qui se connaissent, à témoigner auprès de la justice, précise Mediapart.

Contactée, l’avocate de M. Bedos, Me Julia Minkowski, n’a pas souhaité réagir.

Nicolas Bedos a plusieurs casquettes dans le monde du cinéma : dramaturge, chroniqueur, scénariste et même acteur.

Fils de l’humoriste Guy Bedos, il s’est fait un prénom en s’illustrant dans de nombreux domaines, depuis ses débuts au théâtre en 2004, à 25 ans à peine, avec plusieurs pièces, dont Sortie de scène.

Artiste et humoriste revendiquant ses positions politiquement incorrectes, parfois clivantes, Nicolas Bedos est l’auteur de quatre films, dont trois présentés au Festival de Cannes.

La belle époque (2019), son long métrage le plus remarqué, a décroché onze nominations aux Césars, dont celles du meilleur film et du meilleur réalisateur, et réuni 1,2 million de spectateurs en salles.

Il a fait tourner le gratin du cinéma français, de Jean Dujardin (OSS117 : Alerte rouge en Afrique noire) à Isabelle Adjani (Mascarade), en passant par Daniel Auteuil, Guillaume Canet et Fanny Ardant.