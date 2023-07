Gareth Edwards et John David Washington s’attaquent à l’intelligence artificielle

Le dernier long métrage de Gareth Edwards ? Rogue One : A Star Wars Story, en 2016, deux ans après Godzilla.

À la suite de ces deux excellentes superproductions, le réalisateur britannique devait travailler sur de plus petits projets. La bande-annonce de The Creator, lancée lundi, indique tout le contraire, alors que l’humanité lutte pour sa survie contre une intelligence artificielle qu’elle a créée pour la protéger.

John David Washington (Tenet, BlacKkKlansman) incarne Joshua, un ancien soldat des forces spéciales, qui pleure sa femme Maya, interprétée par Gemma Chan (Eternals, Let Them All Talk). Il est recruté pour éliminer le Créateur, qui a mis au point l’arme ultime, un robot qui a l’apparence d’une enfant jouée par Madeleine Yuna Voyles dans son premier rôle.

Gareth Edwards et Chris Weitz, qui ont collaboré sur Rogue One, signent le scénario du film qui doit prendre l’affiche le 20 septembre.