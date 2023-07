Dans Mission : Impossible – Dead Reckoning Part One, Tom Cruise et Henry Czerny reprennent leurs rôles d’Ethan Hunt et Eugene Kittridge, respectivement.

Les fans de la première heure de Mission : Impossible se souviennent de Kittridge. Sans être un dangereux méchant, il était l’antagoniste parfait pour l’espiègle Ethan Hunt de Tom Cruise. Le personnage est de retour dans Dead Reckoning Part One. La Presse a parlé à celui qui l’incarne, Henry Czerny, un Canadien passionné par Montréal.

Son histoire d’amour avec la métropole québécoise a commencé alors qu’il étudiait à l’École nationale de théâtre du Canada, rue Saint-Denis, au tournant des années 1980. Henry Czerny y est retourné quelques fois au cours de sa carrière, récemment pour les tournages de Scream VI et de la série The Venery of Samantha Bird. La grève des scénaristes a toutefois interrompu ce dernier.

« J’aime la joie de vivre de Montréal [il a dit l’expression en français], qui est très différente du reste du Canada. J’aime l’architecture, la saveur, l’histoire… énumère l’acteur de 64 ans. La dernière fois que j’y étais, c’était pendant la deuxième moitié de l’hiver et le début du printemps. Peu importe la période, c’est un moment merveilleux pour être à Montréal. Et j’adore la nourriture, bien sûr ! »

PHOTO FOURNIE PAR PARAMOUNT PICTURES Dans Mission : Impossible – Dead Reckoning Part One, Tom Cruise et Henry Czerny reprennent leurs rôles d’Ethan Hunt et Eugene Kittridge, respectivement.

Le thème de la gastronomie reviendra tout au long de notre entretien. Henry Czerny estime d’ailleurs que l’expérience d’aller au cinéma est semblable à celle de manger dans un bon restaurant. « Je veux convaincre les gens de voir le film de la même façon qu’ils mangeraient un repas de L’Express [à Montréal] ou de Lucas Carton [à Paris]. »

Bien sûr, vous pouvez commander pour emporter, comme vous pouvez attendre quelques mois et regarder le film à la maison. Mais pour vraiment goûter toutes les saveurs, allez au cinéma avec plein d’autres personnes afin de vivre le moment avec elles. Henry Czerny

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Henry Czerny compare même le réalisateur et coscénariste Christopher McQuarie et Tom Cruise à des « chefs trois étoiles Michelin ». « Ils font tout ce qui est nécessaire pour que les 2 heures 43 minutes qu’ils vous proposent soient comme un repas cinq services aux multiples saveurs que vous n’oublierez jamais. »

Le fameux aquarium

En 1996, Henry Czerny ne se doutait pas que Mission : Impossible allait devenir une série de superproductions ambitieuses qui tenterait de se surpasser à chaque volet. Il se souvient encore très bien du tournage de la fameuse scène dans un restaurant de Prague qui se termine par l’explosion d’un gigantesque aquarium.

« Travailler avec Tom sur cette scène est mon souvenir le plus mémorable du premier film, confie-t-il. Elle est assez longue, en particulier pour Kittridge, qui divulgue beaucoup d’information. Je me rappelle que je m’efforçais de rester dans le moment présent. Ce qui est fabuleux d’être face à Tom, c’est qu’il est tellement concentré que tout ce que j’avais à faire était de le regarder et de lui répondre. »

[Brian] De Palma nous filmait en contre-plongée et je me demandais pourquoi. Quand j’ai vu le film, j’ai compris qu’il voulait que l’aquarium reste visible pour que le public ne l’oublie pas. Il y a d’ailleurs un hommage à ce plan dans le nouveau film. Henry Czerny

Henry Czerny a regardé toutes les suites avec intérêt, mais n’attendait pas impatiemment le coup de fil pour reprendre son rôle d’Eugene Kittridge, directeur de l’Impossible Mission Force (IMF) du chapitre initial. Il ne s’est toutefois pas fait prier lorsqu’on lui a demandé de revenir, 27 ans après le premier volet de la série.

« Je suis très heureux qu’on m’ait donné l’occasion de reprendre le rôle, confie l’acteur. Le plus jeune Kittridge pensait qu’il savait beaucoup de choses, mais ce n’était de toute évidence pas le cas. Depuis qu’il a été berné [schooled] par Ethan Hunt, il a occupé différents postes dans diverses agences afin d’apprendre comment tout ce système fonctionne. Dans ce septième film, Kittridge est plus sage, plus sérieux, mais d’une certaine façon, plus triste. J’ai adoré le jouer de cette façon. »

PHOTO FOURNIE PAR PARAMOUNT PICTURES Henry Czerny incarnait Eugene Kittridge dans le premier Mission : Impossible, en 1996.

Il n’est pas dit dans Dead Reckoning Part One si Kittridge et Hunt se sont recroisés souvent depuis Prague, mais l’acteur né à Toronto indique tout de même que la relation entre les deux a évolué. « Kittridge s’est en partie resigné aux façons de faire d’Ethan. Il reconnaît qu’il est un élément exceptionnel de l’IMF, mais a de la difficulté à accepter tout le pouvoir qu’il possède et s’accorde. Selon lui, ses capacités et son honnêteté ne lui donnent pas tous les droits. »

C’est ainsi que leur fascinante rivalité reprend de plus belle. Et elle se poursuivra dans la deuxième partie prévue pour juin 2024.

En salle

Ils sont (aussi) de retour

PHOTO FOURNIE PAR PARAMOUNT PICTURES Ving Rhames dans le rôle de Luther Stickell

Luther Stickell

Acteur : Ving Rhames

Première apparition : Mission : Impossible (1996)

Depuis qu’ils ont infiltré le quartier général de la CIA à Langley, Ethan Hunt et Luther Stickell ont développé une grande amitié et une confiance absolue. As de l’informatique, ce dernier est aussi la présence rassurante de l’équipe.

PHOTO CHRISTIAN BLACK, FOURNIE PAR PARAMOUNT PICTURES Simon Pegg dans le rôle de Benji Dunn

Benji Dunn

Acteur : Simon Pegg

Première apparition : Mission : Impossible III (2006)

Benji est également un expert des communications et des gadgets. Il est de nature nerveuse, il ne faut toutefois pas sous-estimer son courage. Motivé par l’amour pour ses amis, il n’hésite jamais à aller sur le terrain.

PHOTO FOURNIE PAR PARAMOUNT PICTURES Rebecca Ferguson dans le rôle d’Ilsa Faust

Ilsa Faust

Actrice : Rebecca Ferguson

Première apparition : Mission : Impossible – Rogue Nation (2015)

Ancienne agente du service de renseignements extérieur du Royaume-Uni (MI6), Ilsa Faust a rencontré Ethan Hunt alors qu’elle était en mission secrète au sein du groupe criminel appelé Le Syndicat. Les deux sont devenus proches, mais elle préserve une aura mystérieuse.

PHOTO FOURNIE PAR PARAMOUNT PICTURES Vanessa Kirby dans le rôle d’Alanna Mitsopolis

Alanna Mitsopolis

Actrice : Vanessa Kirby

Première apparition : Mission : Impossible – Fallout (2018)

Fille de Max (Vanessa Redgrave) du premier Mission : Impossible, Alanna Mitsopolis est surnommée la veuve blanche. Philanthrope respectable dans l’œil du public, elle est, comme sa mère avant, une trafiquante d’armes redoutable. Son frère Zola l’assiste dans ses opérations illégales.