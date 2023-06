Le début de l’été marque le retour de plusieurs activités extérieures, dont le cinéma en plein air. Voici un petit guide (non exhaustif) des différents festivals et évènements où voir des films en couple, entre amis ou en famille dans la métropole cet été.

Cinéma sous les étoiles

Le festival Cinéma sous les étoiles ouvre sa 14e édition, vendredi soir, avec le documentaire Mon pays imaginaire réalisé par Patricio Guzmàn, au parc Laurier. Les films documentaires d’ici et d’ailleurs se distinguent cette année par leur engagement social, où deux thématiques fortes ressortent : le féminisme et l’écologie. Jusqu’au 31 août, 60 productions seront présentées dans 15 endroits différents comme la Biosphère et le parc Jarry. Parmi les films attendus, Je vous salue salope (6 juillet, parc Molson), Le mythe de la femme noire (12 juillet, parc Laurier), J’ai placé ma mère (1er août, parc Médéric-Martin), Notre-Dame-de-l’Arsenic (21 juillet, square Dézéry) et Les années Super 8 (5 juillet, parc Laurier). Les films sont projetés dès 21 h.

Film noir au Canal

IMAGE FOURNIE PAR FILM NOIR AU CANAL Affiche officielle de l’édition 2023 de Film noir au Canal conçue par Annie St-Amant

De retour pour une septième édition, le festival de films policiers cultes Film noir au Canal visera à divertir la population de l’arrondissement du Sud-Ouest. Tous les dimanches du 16 juillet au 20 août, le festival présentera six projections gratuites, au square Saint-Patrick, à l’angle des rues Wellington et Saint-Patrick. Ces projections en plein air, qui réunissent plus de 3000 cinéphiles chaque été, débutent au coucher du soleil et sont précédées de prestations musicales. Au programme, des classiques comme Rear Window d’Alfred Hitchcock et Les enfants du paradis de Marcel Carné à des œuvres moins connues du grand public comme I soliti ignoti de Mario Monicelli et Le deuxième souffle de Jean-Pierre Melville. Le premier film présenté sera Kiss Me Deadly, le 16 juillet. Pour les projections suivantes, il faut consulter la page Facebook de l’évènement où les films sont annoncés une semaine à l’avance.

Ciné-parc Dante

PHOTO DAVID BOILY, ARCHIVES LA PRESSE Le parc Dante, dans la Petite Italie

Les mercredis soir du 5 juillet au 30 août, le parc Dante, dans la Petite Italie, accueillera la projection de nombreux films au coucher du soleil. Ce festival mettra de l’avant le cinéma italien et proposera des longs métrages avec des sous-titres français ou anglais. Comédies, films historiques et plusieurs autres genres seront offerts tout au long de l’été. Le film Sulla Giostra, un opéra féminin mis en scène par Giorgia Cecere, ouvrira le bal. Avant chaque représentation, le public pourra échanger avec des experts du cinéma, des réalisateurs et des acteurs présents.

L’Estival du nouveau cinéma

Le Festival du nouveau cinéma de Montréal convie le public au troisième Estival du nouveau cinéma, qui se déroulera du 31 août au 3 septembre sur l’esplanade Tranquille du Quartier des spectacles. Dès 18 h chaque soir, des films (dont The Banshees of Inisherin et Un 32 août sur Terre) seront diffusés en haute définition sur ce qu’on décrit comme « le plus grand écran de projection extérieur de l’été montréalais ». DJ, spectacles musicaux et de danse, rencontres avec les artistes, dégustations, services de restauration et de bar seront aussi offerts.

Cinéruelles

Cinéruelles revient pour une troisième année. Pour rapprocher le cinéma des familles, on offre gratuitement des projections en plein cœur des ruelles des quartiers Plateau Mont-Royal et Rosemont. Jusqu’au 6 août, les vendredis et samedi soir, des films d’animation pour enfants seront projetés dans 40 ruelles. Parmi eux, on compte les productions québécoises Katak, le brave béluga et Félix et le trésor de Morgäa. Détail à souligner, du popcorn sera offert gratuitement à chacune des représentations.

Le Cin’Hoch de l’été

PHOTO ARCHIVES LA PRESSE Le film Shrek sera présenté le 7 juillet.

Le Cin’Hoch de l’été est de retour pour animer les soirées dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve. Tous les vendredis soir du 7 juillet au 1er septembre, la population est invitée dans le stationnement du Dairy Queen situé au 4545, rue Sainte-Catherine Est. Une grande variété de films seront présentés, comme Shrek (7 juillet), Dans une galaxie près de chez vous 2 (14 juillet) et Dune (25 août). On invite les gens à apporter leur chaise ou leur couverture.