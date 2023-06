L’équipe du film. De gauche à droite : Amélie Labrèche (monteure), Shawn Pavlin (directeur photo), Florelle Del Burgo (1 re assistante à la réalisation), Danick Audet (co-scénariste et co-réalisateur), Annie-Claude Caron (co-scénariste et co-réalisatrice), Fanny-Laure Malo (productrice exécutive), Annie-Claude Quirion (productrice exécutive) et Astrid Barrette Tessier (productrice).

Le court métrage Chat mort, réalisé par Annie-Claude Caron et Danick Audet, a obtenu le prix du Best Narrative Short Film au prestigieux Festival de Tribeca, à New York.

Le film a été présenté cette semaine en première mondiale, en compétition officielle dans la section Narrative Shorts. Le prix remporté permet au film d’être éligible à la course aux Oscars. La réalisatrice québécoise Gabrielle Demers a aussi remporté une mention spéciale du jury pour Nuit blonde.

Produit par La Boîte à Fanny, Astrid Barrette Tessier et Sophie Valcourt, Chat mort est une comédie noire mettant en vedette Léane Labrèche-Dor et Pierre-Yves Cardinal. Le film compte également dans sa distribution la jeune Lilas-Rose Cantin, dont la performance a été soulignée à Tribeca, Evelyne Rompré et Lila Sofia Houle.

« Parmi la liste impressionnante de courts métrages narratifs, Chat mort s’est distingué comme une œuvre complète qui a surpris, amusé et résonné à un niveau universel. Ce film raconte l’histoire de parents qui tentent de protéger leur fille de la réalité de la mort, mais il le fait avec autant d’humour que de profondeur », a indiqué le jury du festival.