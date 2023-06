Festival d’Annecy

Premières images du Seigneur des anneaux : la guerre des Rohirrim dévoilées

(Annecy) Quand l’animation japonaise rencontre l’univers de Tolkien, « c’est le Graal » : l’équipe du Seigneur des anneaux : la guerre des Rohirrim (The Lord of the Rings : The War of the Rohirrim) a dévoilé au festival international d’Annecy de premières images de son film qui marquera, en avril 2024, le retour de la saga sur grand écran, dix ans après la fin du Hobbit.