La Presse au 76e Festival de Cannes

Jour de stars

(Cannes) Julianne Moore, Natalie Portman, Leonardo DiCaprio et Robert De Niro ont été les grandes vedettes du sixième jour du Festival de Cannes. En compagnie de Todd Haynes, réalisateur de May December, et de Martin Scorsese, dont le Killers of the Flower Moon a suscité des éloges, les stars ont assuré avec panache leur journée médiatique.