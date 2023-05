76e Festival de Cannes

Des actrices critiquent le tapis rouge pour Johnny Depp et Maïwenn

(Cannes) « La honte » : un collectif d’actrices et d’acteurs français a critiqué le Festival de Cannes qui déroule « le tapis rouge aux hommes et femmes qui agressent », en référence à l’acteur Johnny Depp, chaleureusement accueilli mardi soir, et à la réalisatrice Maïwenn.