La première bande-annonce du prochain film de Chloé Robichaud, Les jours heureux, a été dévoilée ce mercredi, en prévision d’un lancement qui est prévu en salles le 20 octobre prochain.

Troisième long métrage de la réalisatrice de 35 ans après Sarah préfère la course et Pays, Les jours heureux est aussi la troisième collaboration entre Chloé Robichaud et Sophie Desmarais, qui tient ici le rôle principal d’Emma, jeune et talentueuse cheffe d’orchestre de la scène montréalaise. On y suit notamment sa relation complexe avec son père et agent Patrick, interprété par Sylvain Marcel, notamment au moment où la jeune femme a la possibilité d’obtenir un important poste au sein d’un orchestre de prestige. Elle doit aussi tenter de concilier sa carrière avec sa relation amoureuse avec Naëlle, une violoncelliste jouée par Nour Belkhiria qui est nouvellement séparée et mère d’un garçon de 5 ans.

La distribution du film est complétée par Maude Guérin, Vincent Leclerc, Yves Jacques, Katherine Levac, Ariel Charest et Jean-Philippe Baril-Guérard, alors que le chef d’orchestre Yannick Nézet-Séguin, chef principal et directeur artistique de l’Orchestre Métropolitain, directeur musical du Metropolitan Opera de New York et directeur musical de l’Orchestre de Philadelphie, a agi à titre de consultant musical. L’Orchestre Métropolitain a par ailleurs collaboré autant pour l’enregistrement des pièces musicales que pour le tournage du film.

Les jours heureux sera présenté en première à Montréal le 16 octobre prochain au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts en présence de l’équipe du film, de Yannick Nézet-Séguin et de l’Orchestre Métropolitain.