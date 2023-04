(Kuala Lumpur) La Malaisienne Michelle Yeoh, première comédienne d’origine asiatique à recevoir l’Oscar de la meilleure actrice, a plaidé mardi pour la diversité dans le monde du spectacle et exhorté les femmes à ne pas se laisser « enfermer dans une case ».

Agence France-Presse

« J’ai eu la grande chance de pouvoir travailler tout le temps avec des réalisateurs très intéressants, divers et avant-gardistes, ce qui m’a permis de me battre pour ce en quoi je crois vraiment : la représentation, la diversité et surtout l’émancipation des femmes », a déclaré l’actrice à Kuala Lumpur, lors de sa première conférence de presse dans son pays d’origine après son triomphe aux Oscars en avril.

Je ne crois pas que, parce que nous sommes des femmes, nous soyons le sexe faible […] Nous ne devrions jamais permettre à quiconque de nous enfermer dans une case. Michelle Yeoh

L’Oscar qu’elle a reçu « représente tellement pour beaucoup d’entre nous », a-t-elle poursuivi, ajoutant qu’elle avait « entendu les cris de joie et de bonheur à travers le monde jusqu’à Los Angeles » à la suite de sa victoire.

Michelle Yeoh, 60 ans, a reçu son Oscar pour son rôle dans la comédie déjantée Everything Everywhere All At Once, à la distribution majoritairement asiatique et qui a remporté sept prix majeurs au total.

Ce long métrage loufoque s’est imposé comme un symbole pour Hollywood, souvent critiqué ces dernières années pour son manque de diversité.

Pendant sa conférence de presse, elle a brandi la statuette et l’a embrassée devant les photographes. Interrogée sur les conseils qu’elle donnerait aux jeunes à travers le monde, elle a répondu : « Ne deviens pas moi, sois toi-même […] Je crois que tu seras meilleur ».

Elle a plus tard rencontré 2000 fans, la plupart criant et prenant photos et vidéos, dans un centre commercial à la mode de la capitale malaisienne.

Le volume sonore a encore augmenté lorsqu’elle a brandi sa statuette pour la montrer à la foule.

« Elle est un exemple pour moi. Son attitude coriace et réfléchie donne plus de pouvoir à des jeunes femmes comme », a confié Ng Xue Ying, 21 ans, étudiante en audiovisuel.

Michelle Yeoh est née de parents malaisien et chinois dans la ville d’Ipoh (nord). Elle a fait de la danse dès son enfance et étudié le ballet en Angleterre.

Elle a commencé à tourner dans les années 1980, mais sa carrière a décollé à Hollywood avec Demain ne meurt jamais, dans lequel elle joua face au James Bond incarné par Pierce Brosnan.

Elle a également joué dans le film d’arts martiaux Tigre et dragon d’Ang Lee en 2000 (quatre Oscars), le drame historique Mémoires d’une geisha en 2005 et la comédie romantique Crazy Rich Asians (2018).

Elle a confié n’éprouver aucun intérêt pour la réalisation. « Les réalisateurs n’ont pas de vie. J’adore ma vie », a-t-elle dit. « Vous n’avez le temps de rien parce que comme vous êtes le réalisateur, vous devez tout savoir et être partout à la fois ».