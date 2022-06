L’actrice française Léa Seydoux jouera aux côtés de Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson et Zendaya dans la suite de Dune, réalisée par Denis Villeneuve.

Véronique Larocque La Presse

Celle qui était de passage à Cannes en mai pour ses rôles dans Crimes of the Future, de David Cronenberg, et dans Un beau matin, de Mia Hansen-Løve, incarnera le personnage de Lady Margot dans ce nouveau volet.

Florence Pugh, Christopher Walken et Austin Butler feront aussi partie de la distribution.

Le tournage de Dune : Part Two doit commencer l’automne prochain.

Très bien accueilli par le public et la critique, Dune était en nomination dans dix catégories à la dernière cérémonie des Oscars. L’équipe est repartie avec six statuettes.