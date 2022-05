La première bande-annonce du film Avatar : La voie de l’eau vient d’atterrir en ligne.

Marc-André Lemieux La Presse

Présentées au cinéma depuis vendredi, ces images annoncent l’arrivée du long métrage du réalisateur James Cameron le 16 décembre, plus d’une décennie après la sortie du premier volet, qui demeure le film le plus lucratif de tous les temps avec des recettes de 2,84 milliards US.

D’après un communiqué de 20th Century Studios, Avatar : La voie de l’eau racontera l’histoire du clan Sully (Jake, Neytiri, et leurs enfants), leurs problèmes, leur quête de sécurité, leurs batailles pour survivre, les tragédies qu’ils doivent accepter. Produit par James Cameron et Jon Landau, ce nouveau chapitre mettra en vedette Zoe Saldana, Sam Worthington, Sigourney Weaver, Stephen Lang et Kate Winslet.

PHOTO FOURNIE PAR 20TH CENTURY STUDIOS Avatar : La voie de l’eau

D’une durée d’une minute et 47 secondes, cette aguiche aux couleurs vibrantes laisse présager une suite dont l’action se déroulera autant sur terre que sous l’eau de Pandora, l’exolune au cœur de l’univers d’Avatar. On peut notamment y voir une baleine géante et plusieurs Toruk, les créatures volantes du premier long métrage.

PHOTO FOURNIE PAR 20TH CENTURY STUDIOS Avatar : La voie de l’eau

Pour aiguiser l’appétit du public, et surtout engranger davantage de dollars aux guichets, le premier Avatar reprendra l’affiche le 23 septembre.