PHOTO GIAN MATTIA D’ALBERTO, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Valeria Golino présidera le jury d’Un certain regard

(Paris) L’actrice et réalisatrice italienne Valeria Golino présidera le jury d’Un certain regard, l’une des sélections officielles du Festival de Cannes, qui réunira notamment l’acteur vénézuélien Edgar Ramirez et le chanteur français Benjamin Biolay, ont annoncé mercredi les organisateurs.

Agence France-Presse

L’actrice polonaise Joanna Kulig (Cold War) et la réalisatrice américaine Debra Granik (Leave no Trace) complètent le jury de cette section dédiée à des films audacieux et originaux, célébrant un jeune cinéma d’auteur et de découverte.

La sélection 2022 Un certain regard comprend vingt films. Huit sont des premiers films et neuf sont signés par des réalisatrices. L’année dernière, le film de la cinéaste russe Kira Kovalenko Les poings desserrés a remporté le Prix Un certain regard.

Tirailleurs de Mathieu Vadepied avec Omar Sy, sera dévoilé en ouverture de cette section cannoise. Le film met en lumière l’histoire des tirailleurs sénégalais, héros oubliés de la Première Guerre mondiale, forcés à quitter leurs terres et à combattre pour la libération de la France.

« Dans ce monde plein de bruit et de fureur, je suis heureuse et honorée d’être là pour aider, peut-être, des cinéastes à surgir », a confié Valeria Golino, qui a connu un début de carrière remarqué aux États-Unis avant de se recentrer sur l’Italie et la France.

En 2013, Valeria Golino a réalisé son premier film Miele présenté à Un certain regard. Cinq ans plus tard, elle a également été sélectionnée pour Euforia.

Parallèlement à une carrière musicale, Benjamin Biolay a fait ses débuts au cinéma avec Stella de Sylvie Verheyde (2009). Il a tourné depuis dans une trentaine de films, parmi lesquels Chambre 212 de Christophe Honoré présenté à Un certain regard en 2019 et France de Bruno Dumont sélectionné en compétition au Festival de Cannes en 2021.

Edgar Ramírez est l’inoubliable Carlos d’Olivier Assayas, sur le parcours du terroriste vénézuélien, présenté hors compétition à Cannes en 2010 qui a valu à l’acteur une nomination aux Golden Globes. Il mène principalement sa carrière aux États-Unis.