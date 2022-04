Avec huit prix, la série Transplant et ses comédiens, dont Laurence Lebœuf, sortent grands gagnants de la semaine des Prix Écrans canadiens alors que le cinéma québécois dont les œuvres ont souvent dominé cet évènement dans le passé, connaît une année modeste.

André Duchesne La Presse

Présentée dimanche soir au terme d’une semaine émaillée de six galas, la dernière soirée (virtuelle) de cette 10e édition des Prix Écrans canadiens a aussi été marquée par le couronnement du long métrage Scarborough de Shasha Nakhai et Rich Williamson, prix du meilleur film.

Tournée à Montréal et produite chez Sphère Média, Transplant remporte pour une deuxième année de suite le prix de la meilleure série dramatique. L’acteur Hamza Haq (Dr Bash Hamed) remporte aussi le prix du meilleur comédien pour une deuxième année.

Toujours avec cette série, Laurence Lebœuf remporte le prix de la meilleure actrice pour son interprétation de la Dre Magalie Leblanc. C’est aussi le cas de la comédienne montréalaise Ayisha Issa qui obtient le trophée de la meilleure actrice dans un second rôle (Dre June Curtis). Mentionnons que Laurence Lebœuf a aussi animé le gala des Arts cinématographiques présenté vendredi soir.

« Oh mon Dieu ! C’est fou, s’est exclamée la comédienne à l’annonce de son nom. Merci aux producteurs qui se consacrent à faire quelque chose de si unique avec cette série. Merci à mes partenaires de jeu et à l’équipe technique. Je vous aime tous, je vous adore. »

Campée à Toronto, Transplant suit la vie de plusieurs médecins et membres du personnel médical de York Memorial, un centre de traumatologie. Une troisième saison de cette série très populaire et qu’on peut voir en français (Transplanté) sur Noovo est sur les rails.

Plus tôt cette semaine, Transplant avait aussi reçu quatre autres prix : meilleure distribution dans une œuvre de fiction, meilleur scénario, meilleure direction photo (Pierre Gill) et meilleur montage.

PHOTO FOURNIE PAR IMDB L’équipe de Transplant.

Selon le site de Sphère Média, la série compte cinq réalisateurs dont Daniel Grou (Podz), Chloé Robichaud et Kim Nguyen.

Un autre Québécois, Tim Rozon, a remporté un prix d’interprétation, celui du meilleur acteur de soutien dans une série dramatique pour son travail sur Wynonna Earp.

Prix au cinéma québécois

Les Prix Écrans canadiens, rappelons-le, récompensent ce qui se fait de meilleur au pays en matière de cinéma et de télévision (productions anglophones seulement). Plus tôt dans la semaine, les artisans québécois du cinéma y ont remporté plusieurs prix sans pour autant enlever les grands honneurs.

Sara Mishara reçoit le prix de la meilleure direction photo, ici appelé meilleures images, pour le film Les oiseaux ivres qu’elle a co-écrit avec le réalisateur Ivan Grbovic. Ce film, qui représentait le Canada dans la plus récente course à l’Oscar du meilleur film international (autre langue que l’anglais) était finaliste dans six catégories.

Arnaud Brisebois, Jean Babin et Ève Turcotte sont repartis avec la statuette de la meilleure direction artistique pour leur travail sur L’arracheuse de temps de Francis Leclerc alors que Martin Lapointe a remporté celui des meilleures coiffures pour le film Maria Chapdelaine de Sébastien Pilote.

Cinq films québécois se disputaient le prix du meilleur court métrage de fiction, ne laissant aucune place à ceux des autres provinces. C’est le film Les filles ne marchent pas seules la nuit de Katerine Martineau qui a remporté le prix. Les quatre finalistes étaient Fanmi de Sandrine Brodeur-Desrosiers et Carmine Pierre-Dufour, In the Jam Jar de Colin Nixon, Les grandes claques d’Annie St-Pierre et Ousmane de Jorge Camarotti.

Julian Sher, Graeme Smith et Natalie Dubois se partagent le prix de la meilleure écriture documentaire pour Ghost of Afghanistan. Marianne Ploska obtient le prix de la meilleure direction photo pour le documentaire Prière pour une mitaine perdue de Jean-François Lesage. Angakusajaujuq : The Shaman’s Apprentice, de Zacharias Kunuk, film produit à Montréal reçoit le prix du meilleur court métrage d’animation.

Dans le cadre du gala voué aux Programmes numériques et immersifs, Félix Lajeunesse et Paul Raphaël ont reçu le prix du Best Immersive Experience-Non Fiction avec Space Explorers : The ISS Experience-Episode Two : Advance. Enfin, le prix Best Immersive Experience-Fiction a été remis au projet The Passengers coproduit par la maison québécoise Couzin Films.

Scarborough

PHOTO FOURNIE PAR MDB Une scène du film Scarborough.

Sacré meilleur film comme nous l’avons dit plus haut, Scarborough a aussi remporté les prix de la meilleure réalisation, du meilleur acteur dans un premier rôle (Liam Diaz), du meilleur scénario adapté (Catherine Hernandez), de la meilleure actrice de soutien (Cherish Violet Blood), de la meilleure distribution, du meilleur montage sonore ainsi que le Prix John Dunning pour le meilleur premier long métrage.

Ce film, qui est sorti brièvement à Montréal il y a quelques semaines, raconte l’histoire de trois enfants issus d’un milieu pauvre qui se nouent d’amitié et apprennent les valeurs du vivre ensemble et de la résilience durant une année scolaire. Il s’agit d’une adaptation du roman éponyme de Catherine Hernandez.

Outre Scarborough, les autres films finalistes pour le prix du meilleur long métrage de fiction étaient Les oiseaux ivres d’Ivan Grbovic, La nuit des rois de Philippe Lacôte et dont un des producteurs est le Montréalais Yanick Létourneau, Night Raiders de Danis Goulet et Wildhood de Bretten Hannam.