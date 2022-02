The Power of the Dog et Dune dominent la course



The Power of the Dog, dont l’un des producteurs principaux est Roger Frappier, part favori dans la prochaine course aux Oscars. Le film de Jane Campion est cité 12 fois, notamment dans les catégories du meilleur film et de la meilleure réalisation.

Marc-André Lussier La Presse

Dune suit de près en étant cité 10 fois. L’adaptation cinématographique qu’a tirée Denis Villeneuve du célèbre roman de Frank Herbert est en lice pour l’Oscar du meilleur film, mais fut finalement écarté de la catégorie de la meilleure réalisation, à la surprise générale. Il n’est pas inusité qu’un film soit cité dans la catégorie reine sans être aussi sélectionné dans la catégorie de la meilleure réalisation, mais le phénomène est quand même plus rare pour une production recueillant autant de sélections. Les cinéastes retenus dans cette catégorie sont Kenneth Branagh (Belfast), Ryûsuke Hamaguchi (Drive my Car), Paul Thomas Anderson (Licorice Pizza), Jane Campion (The Power of the Dog) et Steven Spielberg (West Side Story).

Denis Villeneuve a néanmoins recueilli un honneur individuel en étant cité, avec ses coscénaristes Jon Spaihts et Eric Roth, dans la catégorie du meilleur scénario adapté.

PHOTO FOURNIE PAR WARNER BROS. PICTURES Dune est cité 10 fois aux Oscars. Sur la photo, le réalisateur Denis Villeneuve.

Patrice Vermette est par ailleurs en lice dans la catégorie de la meilleure direction artistique. Pour l’artisan québécois, il s’agit d’une troisième sélection aux Oscars, après The Young Victoria en 2010 et Arrival en 2017.

Les dix productions en lice pour l’Oscar du meilleur film sont Belfast (Kenneth Branagh), CODA (Siân Heder), Don’t Look Up (Adam McKay), Drive My Car (Ryûsuke Hamaguchi), Dune (Denis Villeneuve), King Richard (Reinaldo Marcus Green), Licorice Pizza (Paul Thomas Anderson), Nightmare Alley (Guillermo del Toro), The Power of the Dog (Jane Campion) et West Side Story (Steven Spielberg).

Les films internationaux font d’ailleurs belle figure dans cette course. Flee, du Danois Jonas Poher Rasmussen, réussit l’exploit d’être en lice dans les catégories du meilleur film international, du meilleur documentaire et du meilleur long métrage d’animation. À l’instar de Roma en 2019 et Parasite en 2020, Drive my Car, du Japonais Ryûsuke Hamaguchi, combine les citations dans les catégories meilleur film international et meilleur film, en plus d’être cité dans la catégorie du meilleur scénario adapté et de la meilleure réalisation. Madres paralelas, de Pedro Pedro Almodóvar, vaut notamment à Penélope Cruz une sélection dans la catégorie de la meilleure actrice. Julie (en 12 chapitres), du Norvégien Joachim Trier, a par ailleurs été retenu dans la catégorie du meilleur scénario original.

Boudée aux Golden Globes, au Screen Actors Guild Awards et aux Bafta Awards, Kristen Stewart a finalement décroché aux Oscars une citation grâce à sa performance dans Spencer. Les autres candidates sont Olivia Colman (The Lost Daughter), Jessica Chastain (The Eyes of Tammy Faye), Penélope Cruz (Madres paralelas) et Nicole Kidman (Being the Ricardos).

En lice pour le meilleur acteur : Javier Bardem (Being the Ricardos), Benedict Cumberbatch (The Power of the Dog), Andrew Garfield (tick, tick… BOOM !), Will Smith (King Richard) et Denzel Washington (The Tragedy of Macbeth).

Les performances de Jessie Buckley (The Lost Daughter), Ariana DeBose (West Side Story), Judi Dench (Belfast), Kirsten Dunst (The Power of the Dog) et Aunjanue Ellis (King Richard) ont été retenues dans la catégorie de la meilleure actrice de soutien ; Ciarán Hinds (Belfast), Troy Kotsur (CODA), Jesse Plemons (The Power of the Dog), J. K. Simmons (Being the Ricardos) et Kodi Smit-McPhee (The Power of the Dog) dans celle du meilleur acteur de soutien.

Après The Power of the Dog et Dune, les autres productions les plus citées sont Belfast, de Kenneth Branagh, et West Side Story, de Steven Spielberg, tous deux cites sept fois.

La 94e cérémonie des Oscars aura lieu le 27 mars au Dolby Theatre à Los Angeles.

Les nominations dans les principales catégories

Meilleur film

Belfast

CODA

Don’t Look Up

Drive My Car

Dune

King Richard

Licorice Pizza

Nightmare Alley

The Power of the Dog

West Side Story

Meilleur réalisateur

Kenneth Branagh, Belfast

Ryusuke Hamaguchi, Drive My Car

Paul Thomas Anderson, Licorice Pizza

Jane Campion, The Power of the Dog

Steven Spielberg, West Side Story

Meilleur acteur

Javier Bardem, Being the Ricardos

Benedict Cumberbatch, The Power of the Dog

Andrew Garfield, tick, tick… BOOM !

Will Smith, King Richard

Denzel Washington, The Tragedy of Macbeth

Meilleure actrice

Jessica Chastain, The Eyes Of Tammy Faye

Olivia Colman, The Lost Daughter

Penélope Cruz, Madres Paralelas

Nicole Kidman, Being the Ricardos

Kristen Stewart, Spencer

Meilleur acteur dans un second rôle

Ciaran Hinds, Belfast

Troy Kotsur, CODA

Jesse Plemons, The Power of the Dog

JK Simmons, Being the Ricardos

Kodi Smit-McPhee, The Power of the Dog

Meilleure actrice dans un second rôle

Jessie Buckley, The Lost Daughter

Ariana DeBose, West Side Story

Judi Dench, Belfast

Kirsten Dunst, The Power of the Dog

Aunjanue Ellis, King Richard

Meilleur film international

Drive My Car (Japon)

Flee (Danemark)

La main de Dieu (Italie)

L’école du bout du monde (Bhoutan)

Julie (en 12 chapitres) (Norvège)

Meilleur film d’animation

Encanto

Flee

Luca

Les Mitchell contre les machines

Raya et le Dernier Dragon

Meilleur documentaire

Ascension

Attica

Flee

Summer of Soul

Writing with Fire

Meilleur scénario original

Belfast

Don’t Look Up

King Richard

Licorice Pizza

Julie (en 12 chapitres)

Meilleur scénario adapté