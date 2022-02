The Power of the Dog, de Jane Campion, est l’un des films pressentis pour faire belle figure dans la prochaine course aux Oscars.

The Power of the Dog, dont Roger Frappier est l’un des producteurs principaux, sera fort probablement cité souvent aux Oscars, tout comme Dune, de Denis Villeneuve. En attendant l’annonce, le 8 février, de la liste complète des finalistes de la 94e cérémonie des Academy Awards, prêtons-nous au jeu des pronostics et tentons de mesurer les chances des plus sérieux candidats dans sept catégories de pointe.

Marc-André Lussier La Presse

Meilleur film

PHOTO FOURNIE PARE WARNER BROS. PICTURES On s’attend à ce que Dune, un film réalisé par Denis Villeneuve, soit cité dans plusieurs catégories.

Dix longs métrages seront retenus dans la catégorie reine de la Soirée des Oscars cette année. Il serait tentant de penser que les 10 œuvres qui auront l’honneur de concourir pour l’Oscar du meilleur film seront les mêmes que celles nommées récemment par la Producers Guild of America. Parmi les longs métrages quasiment assurés d’une sélection figurent Belfast (Kenneth Branagh), Dune (Denis Villeneuve), Licorice Pizza (Paul Thomas Anderson), The Power of the Dog (Jane Campion), Tick, tick… BOOM ! (Lin-Manuel Miranda) et West Side Story (Steven Spielberg). Personne ne sera surpris non plus si les autres films en lice pour le PGA Award (Being the Ricardos, CODA, Don’t Look Up et King Richard) accèdent aussi au cénacle. Quelques autres productions pourraient cependant obtenir l’assentiment des membres de l’Académie, notamment The Tragedy of Macbeth (Joel Coen), ou même Spider-Man : No Way Home (Jon Watts). Il est aussi fort possible qu’un film international (Drive My Car, de Ryûsuke Hamaguchi, peut-être ?) soit aussi en lice pour la prestigieuse statuette.

Meilleure réalisation

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE Jane Campion

PHOTO MARTIN TREMBLAY, ARCHIVES LA PRESSE Denis Villeneuve

PHOTO JOHANNA GERON, ARCHIVES REUTERS Pedro Almodóvar

PHOTO LISA O’CONNOR, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Kenneth Branagh

Si les cinq cinéastes sélectionnés dans cette catégorie très sélecte sont les mêmes que ceux étant en lice pour le Directors Guild of America Award (cela survient assez fréquemment), une course très relevée est à prévoir. Y participeront Paul Thomas Anderson (Licorice Pizza), Kenneth Branagh (Belfast), Jane Campion (The Power of the Dog), Steven Spielberg (West Side Story) et Denis Villeneuve (Dune). Il est cependant possible que les membres de l’Académie se distinguent de la Guilde des réalisateurs en réservant l’une des cinq places à un cinéaste étranger ayant réalisé un film dans une autre langue que l’anglais. Auquel cas, Pedro Almodóvar (Mères parallèles), Asghar Farhadi (Un héros) ou Ryûsuke Hamagachi (Drive My Car) pourraient être invités à la fête, surtout si leur film est aussi cité comme meilleur film.

Meilleure actrice

PHOTO FOURNIE PAR AMAZON STUDIOS Nicole Kidman dans Being the Ricardos.

PHOTO FOURNIE PAR NETFLIX Olivia Colman dans The Lost Daughter.

PHOTO ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Jessica Chastain dans The Eyes of Tammy Faye.

PHOTO FABIO LOVINO, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Lady Gaga dans House of Gucci.

Lorsque seront annoncés les noms des cinq comédiennes finalistes dans la catégorie de la meilleure actrice, le plus grand suspense résidera dans la présence — ou non — de Kristen Stewart. Absente de la course des Screen Actors Guild Awards — une omission scandaleuse aux yeux de certains observateurs —, l’interprète de la princesse Diana dans Spencer faisait pourtant partie des favorites pour décrocher au moins une citation. L’est-elle toujours ? Cela reste à voir. On s’attend en tout cas à ce qu’Olivia Colman, remarquable dans The Lost Daughter, soit invitée au bal, tout comme Nicole Kidman (Being the Ricardos) et Lady Gaga (The House of Gucci). Même si Respect n’a pas suscité un grand enthousiasme lors de sa sortie, il ne faudrait pas écarter d’un revers de main les chances de Jennifer Hudson non plus. La chanteuse et actrice a brillé dans le rôle d’Aretha Franklin. Il reste à savoir qui de Jessica Chastain (The Eyes of Tammy Faye) ou Penélope Cruz (Mères parallèles) aura aussi l’affection de l’Académie.

Meilleur acteur

PHOTO FOURNIE PAR NETFLIX Benedict Cumberbatch dans The Power of the Dog.

PHOTO FOURNIE PAR WARNER BROS. PICTURES Will Smith dans King Richard.

PHOTO MACALL POLAY, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Andrew Garfield dans Tick, Tick… Boom !

PHOTO ALISON ROSA, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Denzel Washington dans The Tragedy of Macbeth.

On s’attendait presque à ce que l’attribution de l’Oscar du meilleur acteur à Benedict Cumberbatch ne soit plus qu’une formalité, mais un certain Will Smith est récemment venu brouiller un peu les pistes. Il ne fait pratiquement aucun doute que les vedettes de The Power of the Dog et de King Richard feront partie des cinq finalistes dans cette catégorie. On s’attend aussi à ce que la performance remarquable d’Andrew Garfield dans Tick, tick… BOOM ! soit retenue, à l’instar de celle de Denzel Washington dans The Tragedy of Macbeth. Javier Bardem sera-t-il aussi cité grâce à sa performance dans Being the Ricardos ? Bien que l’acteur espagnol soit en lice aux SAG Awards, plusieurs autres performances dignes de mention pourraient aussi être considérées, notamment celle de Nicolas Cage dans Pig, ou celle de Cooper Hoffman dans Licorice Pizza.

Meilleure actrice dans un rôle de soutien

PHOTO FOURNIE PAR 20TH CENTURY STUDIOS L’Académie voudra-t-elle souligner la présence de Rita Moreno dans la nouvelle version de West Side Story ?

Rita Moreno n’était pas en lice aux Golden Globes et elle ne l’est pas aux Screen Actors Guild Awards non plus. Il ne faudrait cependant pas s’étonner que l’Académie, qui souhaite toujours entretenir sa propre mythologie, profite de la présence émouvante de l’actrice nonagénaire dans la nouvelle version de West Side Story pour lui réserver une place parmi les finalistes dans cette catégorie. Ariana DeBose, qui a repris le rôle grâce auquel Rita Moreno a obtenu un Oscar il y a 60 ans, sera assurément citée, tout comme, en principe, Cate Blanchett (Nightmare Alley), Kirsten Dunst (The Power of the Dog) et Aunjanue Ellis (King Richard), injustement oubliée aux SAG Awards. Caitríona Balfe (Belfast) devrait aussi être nommée, mais l’Académie considérera aussi sans doute la candidature de Ruth Negga (Passing).

Meilleur acteur dans un rôle de soutien

PHOTO FOURNIE PAR NETFLIX Depuis le lancement de The Power of the Dog à la Mostra de Venise, le nom de Kodi Smit-McPhee est évoqué pour la prochaine course aux Oscars.

Dès le lancement de The Power of the Dog à la Mostra de Venise, le nom de Kodi Smit-McPhee s’est vite mis à circuler tellement sa présence dans le film de Jane Campion est à la fois singulière et émouvante. Cette candidature mise à part, qui vaudra au jeune acteur australien une place quasi assurée, la course est quand même très ouverte dans cette catégorie. Seulement deux autres acteurs ont en effet été cités à la fois par les Golden Globes et la Screen Actors Guild : Ben Affleck (The Tender Bar) et Troy Kotsur (CODA). Pour les deux places qui restent, plusieurs noms sont évoqués, notamment Jamie Dorman et Ciarán Hinds, qui étaient tous deux en lice aux Golden Globes grâce à leur performance dans Belfast. Bradley Cooper (Licorice Pizza) et Jared Leto (The House of Gucci), nommés aux SAG Awards, seraient aussi de sérieux candidats. D’autres, comme J. K. Simmons (Being the Ricardos), Jesse Plemons (The Power of the Dog) et Mark Rylance (Don’t Look Up), pourraient créer la surprise.

Meilleur film international

PHOTO FOURNIE PAR EYESTEELFILMS Drive My Car, de Ryûsuke Hamaguchi.

PHOTO FOURNIE PAR NETFLIX La main de Dieu, de Paolo Sorrentino.

IMAGE FOURNIE PAR ENTRACT FILMS Flee, de Jonas Poher Rasmussen.

Tout comme Roma il y a trois ans et Parasite l’année suivante (premier film de langue étrangère à obtenir aussi l’Oscar du meilleur film de l’année), des films internationaux pourraient fort bien être cités aussi dans d’autres catégories cette année. Parmi les 15 longs métrages encore en lice pour l’Oscar du meilleur film international, on voit mal comment l’Académie pourrait passer à côté de Drive My Car (Ryûsuke Hamaguchi – Japon), La main de Dieu (Paolo Sorrentino – Italie) et Un héros (Asghar Farhadi – Iran). Flee (Jonas Poher Rasmussen – Danemark) a aussi de très bonnes chances de figurer sur la liste des cinq finalistes, tout comme Julie (en 12 chapitres). Le titre anglais de ce film norvégien, réalisé par Joachim Trier, est The Worst Person in the World. L’histoire nous a cependant appris que les choix des membres de l’Académie dans cette catégorie sont souvent surprenants.