Cinéma

Tournages avec armes à feu

Le principal armurier du Québec jure que les plateaux sont sûrs

Le tir fatal accidentel d’Alec Baldwin sur le tournage de Rust a provoqué une onde de choc dans l’industrie du cinéma et poussé des productions à suspendre l’usage d’armes à feu. Mais le plus important armurier de plateau du Québec croit qu’il est possible de continuer à tourner des scènes d’action en toute sécurité. Exceptionnellement, il nous a ouvert ses portes.