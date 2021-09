(Londres) Le cinéaste Roger Michell, réalisateur de la comédie romantique Notting Hill, est mort mercredi à l’âge de 65 ans, a annoncé jeudi sa famille.

Agence France-Presse

« C’est avec grande tristesse que la famille de Roger Michell, réalisateur, auteur et père de Harry, Rosie, Maggie et Sparrow, annonce sa mort à l’âge de 65 ans le 22 septembre », selon un communiqué de son agent. Les causes de sa mort n’ont pas été dévoilées.

Fils de diplomate, Roger Michell est né le 5 juin 1956 en Afrique du Sud, et a vécu enfant à Beyrouth, Damas et Prague, avant de retourner au Royaume-Uni.

Il commence sa carrière au théâtre et à la télévision, où il réalise séries et téléfilms.

Roger Michell passe au cinéma en 1996 en portant à l’écran la pièce My Night With Reg.

PHOTO FOURNIE PAR UNIVERSAL Julia Roberts et Hugh Grant

dans Notting Hill

Mais c’est en 1999 qu’il obtient la consécration avec la comédie romantique Notting Hill (Coup de foudre à Notting Hill en version française), avec en têtes d’affiche Julia Roberts et Hugh Grant.

Devenu un classique du genre, le film écrit par Richard Curtis retrace l’histoire d’amour d’une vedette d’Hollywood et d’un libraire londonien.

En 2002, il réalise Changing Lanes, avec Ben Affleck et Samuel L. Jackson, ou en 2017 My Cousin Rachel, avec Sam Claflin et Rachel Weisz.

Début septembre, il a assuré la promotion de The Duke au Festival du film de Telluride. Le film qui doit sortir en fin d’année raconte le vol d’un tableau de Goya par un chauffeur de taxi dans le Londres des années 1960.

Il a été marié avec l’actrice Kate Buffery, avec qui il a eu deux enfants, puis avec la comédienne Anna Maxwell Martin, avec laquelle il a également eu deux enfants avant leur séparation.