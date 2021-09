Cinéma

Festival des Percéides

Benoît Brière réalise un film sur les pédiatres Chicoine

Le comédien Benoît Brière est l’invité d’honneur et président du jury du second volet du festival de cinéma et d’art les Percéides, qui s’amorce ce mardi à Percé. Mieux, M. Brière joue dans deux films qui y sont présentés, dont l’un, Mourir en vie, est une adaptation d’un moment de vie des pédiatres père et fils Luc et Jean-François Chicoine.