Hervey Weinstein à son arrivée au tribunal de New York, en février 2020.

L’enquête sur les allégations d’agressions sexuelles qui ont mené à la chute du producteur de cinéma Harvey Weinstein fera l’objet d’un film intitulé She Said.

Stéphanie Morin La Presse

Les actrices Carey Mulligan et Zoe Kazan interpréteront Megan Twohey et Jodi Kantor, les deux journalistes du New York Times qui ont creusé le dossier. Leur enquête, couronnée d’un prix Pullitzer, a conduit à l’emprisonnement pour 23 ans du magnat du cinéma, ainsi qu’à la naissance du mouvement #metoo.

La sortie du film, produit par Universal Pictures et réalisé par Maria Schrader, est prévue pour le 18 novembre 2022.