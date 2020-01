Après avoir remporté dimanche soir le prix du meilleur film dramatique au gala des Golden Globes, le long métrage 1917, de Sam Mendes, se retrouve en nomination dans la catégorie du meilleur scénario original aux prochains Writers Guild of America Awards (gala des scénaristes), qui aura lieu le 1er février à Beverly Hills.

André Duchesne

La Presse

Les autres films inscrits dans cette catégorie sont Booksmart, Knives Out, Marriage Story et Parasite.

Dans la catégorie du meilleur scénario adapté, les cinq finalistes sont A Beautiful Day in the Neighborhood, The Irishman, Jojo Rabbit, Joker et Little Women.

Le gala compte de nombreuses autres catégories, dont les documentaires et séries télévisées. Parmi ces dernières, les œuvres The Crown, Succession, Veep et Chernobyl font partie des nommés.