L’Académie du cinéma britannique révise sa façon de décerner ses prix après avoir reçu des critiques pour l’absence de diversité dans ses nominations.

La Presse Canadienne

La British Academy of Film and Television Arts (BAFTA) avait promis d’apporter des changements après l’annonce des finalistes de 2020, en janvier dernier.

On ne retrouvait aucune femme dans la catégorie de la meilleure réalisation, et ce, pour une septième année de suite. De plus, les 20 finalistes des prix d’interprétation étaient blancs.

Les nouvelles mesures incluent le recrutement de 1000 nouveaux membres venant de groupes sous-représentés, qui se joindront aux 6700 membres votants actuels.