Après trois reports consécutifs, Disney a dû se rendre à l’évidence: Mulan ne pourra être diffusé en salles aux États-Unis dans un délai raisonnable, pandémie oblige.

La Presse

Le remake en prises de vues réelles de ce classique animé sera disponible sur Disney+ dès le 4 septembre. Autant les abonnés que les non-abonnés devront toutefois débourser 30 $ US pour avoir accès au film en location. Difficile à dire pour l’instant si le prix sera le même en dollars canadiens.

L’annonce aurait été faite lors d’une rencontre financière des dirigeants de Disney.

Dans les pays où Disney+ n’est pas disponible, le film bénéficiera d’une sortie en salles de cinéma le même jour.

Mulan était censé entamer sa diffusion en salles de cinéma le 27 mars dernier, avant que la date ne soit repoussée au 24 juillet. Disney avait finalement prévu lancer le film le 21 août, puis sa sortie avait été repoussée indéfiniment, jusqu’à l’annonce de mardi.

D’autres films de Disney, dont New Mutants et Black Widow, ont encore des dates de lancement en salles prévues respectivement pour le 28 août et le 6 novembre.

- Selon The Verge