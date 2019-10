Le long métrage La vérité mettant en vedette Juliette Binoche et Catherine Deneuve sera l’un des 51 films projetés cette année au festival Cinemania qui célèbre sa 25e édition.

André Duchesne

La Presse

C’est la première fois que les deux actrices sont réunies au grand écran dans ce film de Hirokazu Kore-Eda qui, plus tôt cette année, a ouvert la Mostra de Venise.

Parmi les autres titres annoncés ce matin, notons Alice et la mairie avec Fabrice Luchini en maire de Lyon désemparé, Chambre 212 en première canadienne avec Chiara Mastroianni et Benjamin Biolay, Roubaix, une lumière avec Léa Seydoux et Sara Forestier ainsi que Sympathie pour le diable avec Niels Schneider qui fait partie des invités.

Un focus sera aussi proposé sur la comédienne d’origine belge Marie Gillain.

Deux films québécois sont présentés cette année au festival soit Antigone de Sophie Deraspe et Sympathie pour le diable de Guillaume de Fontenay.

Quinze des films présentés ont été réalisés par des femmes. Quatorze films ont été vus à Cannes, 13 au festival d’Angoulême, 9 à Namur, 7 au TIFF et 3 à la Mostra.

Rappelons que c’est le long métrage Portrait d’une jeune fille en feu de Céline Sciamma qui ouvrira l’événement.

Dix-sept pays sont représentés au festival qui aura lieu du 7 au 17 novembre.

Consultez le site du festival : https://www.festivalcinemania.com/fr