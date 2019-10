A Hidden Life, le plus récent film de Terrence Malick (The Tree of Life, The Thin Red Line), sera présenté à Montréal le dimanche 20 octobre, dernier jour de la 48e édition du Festival du nouveau cinéma (FNC).

André Duchesne

La Presse



Présenté en compétition officielle en mai dernier à Cannes, et projeté le mois dernier au TIFF à Toronto, le film a été obtenu par le FNC au terme d’une longue démarche, a indiqué le directeur général Nicolas Girard Deltruc à La Presse.

« Ça s’est conclu au terme de plusieurs mois de négociations, a indiqué M. Deltruc au terme d’une longue entrevue faite dans le cadre de l’ouverture du FNC (9-20 octobre) et que nous publierons dans les prochains jours. Je connais très bien la productrice (Elisabeth Bentley) de Terrence Malick mais ça ne m’a pas ouvert la porte au film. Je me demandais pourquoi la Fox ne le plaçait pas chez nous alors qu’il est programmé dans des festivals américains dont on n’entend pas parler. Or, j’ai appris que c’est parce que les studios placent le film dans des villes où il y a des membres de l’Académie des Oscars. »



M. Deltruc et son équipe sont donc allés au TIFF pour assister à la première canadienne du film de Malick. C’est là qu’ils ont pu parler face à face avec des gens de la Fox.

« On a beaucoup insisté et finalement, l’accord a pu être conclu, poursuit-il. Mais c’est arrivé tellement tard que le film n’apparaît pas dans le catalogue. Seulement dans la grille horaire. Pour moi, c’est un gros coup. Plus on est capable de faire entrer de gros morceaux dans notre programmation et plus on sera capable d’aller chercher de gros titres. »



Mettant en vedette August Diehl, Valerie Pachner, Michael Nyqvist et inspiré de faits vécus, A Hiden Life raconte l’histoire d’un homme, Franz Jägerstätter, qui met sa vie en danger en refusant de prêter allégeance à Hitler durant la Seconde Guerre mondiale.



Le film de 179 minutes est programmé le dimanche 20 octobre à 15 h au Cinéma Impérial.