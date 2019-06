 Gala Québec Cinéma: huit courses à suivre 

Marc-André Lussier

Vingt trophées Iris seront attribués dimanche à des longs métrages de fiction québécois. Nous avons mis « en duel » quelques candidatures dans des catégories où la course s'annonce très serrée.

Meilleur film 1991/Une colonie Pour le plus bel Iris, le film le plus populaire de l'année est en lice contre le film le plus primé de l'année. S'il transforme en trophées ses 16 citations, 1991 pourrait fracasser le record établi il y a 13 ans par C.R.A.Z.Y., de Jean-Marc Vallée. Le troisième volet de la série autobiographique de Ricardo Trogi est fort sympathique, mais les membres votants vont-ils le plébisciter à ce point ?

Agrandir Une colonie, un film de Geneviève Dulude-De Celles PHOTO FOURNIE PAR FUN FILM DISTRIBUTION

Une colonie, premier long métrage de fiction de Geneviève Dulude-De Celles, arrive déjà fort d'un prix prestigieux glané au Festival de Berlin, sans oublier le prix du meilleur film de l'année aux Écrans canadiens. Les cinq autres longs métrages retenus, À tous ceux qui ne me lisent pas, La Bolduc, Genèse, La grande noirceur et Répertoire des villes disparues, ne sont pas non plus à exclure de la course. Meilleur scénario

Agrandir Yan Giroux a écrit le scénario d'À tous ceux qui ne me lisent pas avec Guillaume Corbeil. PHOTO FOURNIE PAR LES FILMS SÉVILLE

À tous ceux qui ne me lisent pas/Une colonie Alors que la compétition pour la meilleure réalisation ressemble sensiblement à celle pour le meilleur film, on ne peut s'attendre à une copie conforme dans la catégorie du scénario. Sélectionné 12 fois, À tous ceux qui ne me lisent pas pourrait s'y distinguer. Le cinéaste Yan Giroux, qui a signé son scénario avec Guillaume Corbeil, s'est librement inspiré de la vie du poète Yves Boisvert pour offrir un film très évocateur et engageant.

Agrandir Geneviève Dulude-De Celles a écrit le scénario d'Une colonie. PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE

On prêtera aussi les meilleures chances à Geneviève Dulude-De Celles. La cinéaste, qui signe aussi le scénario de son film, a su se démarquer par la finesse avec laquelle elle dessine le portrait d'une adolescente. Cela dit, Ricardo Trogi pourrait l'obtenir si 1991 fait la vague. Meilleure interprétation féminine - Premier rôle

Agrandir Debbie Lynch-White dans La Bolduc, un film de François Bouvier PHOTO FOURNIE LES PAR FILMS SÉVILLE

Debbie Lynch-White/Brigitte Poupart L'excellente performance de Debbie Lynch-White élève le niveau de La Bolduc, un drame biographique bien appliqué, très classique. En se glissant dans la peau de Mary Travers, qui a fait turluter le Canada français dans ses heures les plus sombres, l'actrice mérite assurément cette reconnaissance.

Agrandir Brigitte Poupart dans Les salopes ou le sucre naturel de la peau, un film de Renée Beaulieu PHOTO FOURNIE PAR FILMOPTION INTERNATIONAL

Tout comme Brigitte Poupart, exceptionnelle dans Les salopes ou le sucre naturel de la peau. L'actrice a courageusement plongé dans un rôle casse-gueule en modulant toutes les tonalités d'un personnage complexe. Ses chances sont cependant plus minces, car le film de Renée Beaulieu n'est cité dans aucune autre catégorie. Meilleure interprétation masculine - Premier rôle

Agrandir Martin Dubreuil dans À tous ceux qui ne me lisent pas, un film de Yan Giroux PHOTO FOURNIE PAR LES FILMS SÉVILLE

Martin Dubreuil/Théodore Pellerin Cette catégorie sera probablement celle où la course sera la plus serrée. Tout devrait se jouer entre Martin Dubreuil et Théodore Pellerin. Dans À tous ceux qui ne me lisent pas, Martin Dubreuil est en parfaite symbiose avec le poète « maudit » Yves Boisvert. Cet acteur unique - aussi en vedette dans La grande noirceur - n'a été cité qu'une seule fois dans l'histoire du gala (pour Les sept jours du talion en 2011). Il est « dû ».

Agrandir Théodore Pellerin dans Genèse, un film de Philippe Lesage PHOTO FOURNIE PAR FUN FILM DISTRIBUTION

En revanche, le magnétisme de Théodore Pellerin (lauréat l'an dernier de l'Iris de la révélation) dans Genèse est puissant. Le jeune acteur y incarne un pensionnaire extraverti, qui s'offre en spectacle pour mieux dissimuler un monde intérieur trouble. Meilleure interprétation féminine - Rôle de soutien

Agrandir Sandrine Bisson, entourée de Jean-Carl Boucher et de Claudio Colangelo dans 1991, un film de Ricardo Trogi PHOTO FOURNIE PAR LES FILMS SÉVILLE

Sandrine Bisson/Larissa Corriveau Déjà lauréate du même prix pour le même rôle grâce à 1981, Sandrine Bisson est en lice pour la quatrième fois au gala, mais pour la troisième fois pour avoir incarné la mère de Ricardo Trogi dans 1991, quatre ans après 1987. Si le trophée lui avait alors échappé à la faveur de la vague Mommy, il se pourrait bien qu'il lui revienne cette année.

Agrandir Larissa Corriveau dans Répertoire des villes disparues, un film de Denis Côté PHOTO FOURNIE PAR MAISON 4:3

Il faudra aussi compter sur la présence de Larissa Corriveau, la révélation de Répertoire des villes disparues, de Denis Côté. Aussi réalisatrice et poétesse, l'actrice incarne une femme ressentant les choses différemment de ses concitoyens dans un petit village où apparaissent d'étranges fantômes. Meilleure interprétation masculine - Rôle de soutien

Agrandir Pier-Luc Funk dans Genèse, un film de Philippe Lesage PHOTO FOURNIE PAR FUN FILM DISTRIBUTION

Pier-Luc Funk/Vincent Leclerc Philippe Lesage a de nouveau utilisé le talent dramatique de Pier-Luc Funk dans Genèse, après lui avoir offert un rôle aussi fort que troublant dans Les démons. L'acteur se glisse cette fois-ci dans la peau d'un jeune homme dont la relation de couple est minée par une maladresse.

Agrandir Vincent Leclerc dans La chute de l'empire américain, un film de Denys Arcand PHOTO FOURNIE PAR LES FILMS SÉVILLE

De son côté, Vincent Leclerc incarne un sans-abri rêvant simplement d'un appartement « à lui » dans La chute de l'empire américain, de Denys Arcand. Avec Maripier Morin, l'acteur est d'ailleurs le seul représentant du plus récent film du réalisateur des Invasions barbares dans les catégories faisant l'objet d'un vote des membres. Meilleure direction photo

Agrandir François Messier-Rheault signe les images de Répertoire des villes disparues, un film de Denis Côté. PHOTO FOURNIE PAR MAISON 4:3

François Messier-Rheault/Sara Mishara La compétition dans cette catégorie est particulièrement intéressante, dans la mesure où s'affrontent deux approches différentes. Pour Répertoire des villes disparues, tourné en 16 mm, Denis Côté a fait appel à François Messier-Rheault, avec qui il avait déjà tourné Ta peau si lisse. Il lui a demandé une image « granuleuse, pas charmante » en utilisant la grisaille naturelle de l'hiver québécois.

Agrandir Sara Mishara signe les images de La grande noirceur, un film de Maxime Giroux. PHOTO FOURNIE PAR FUN FILM DISTRIBUTION

Pour La grande noirceur, de Maxime Giroux, Sara Mishara (Tu dors Nicole), dont il s'agit de la sixième citation, a capté la lumière naturelle du sud-ouest des États-Unis, très contrastée, pour exprimer le sentiment d'exclusion d'un personnage pris dans un conte cruel et violent. Révélation de l'année

Agrandir Maripier Morin dans La chute de l'empire américain, un film de Denys Arcand PHOTO FOURNIE LES PAR FILMS SÉVILLE

Émilie Bierre/Maripier Morin Quand Denys Arcand a annoncé que Maripier Morin allait tenir le rôle principal féminin de La chute de l'empire américain, l'animatrice a dû surmonter un scepticisme de bon aloi. Il se trouve qu'elle s'est révélée convaincante à titre de comédienne.

Agrandir Émilie Bierre dans Une colonie, un film de Geneviève Dulude-De Celles PHOTO FOURNIE PAR FUN FILM DISTRIBUTION