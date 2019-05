 Nombreuses réactions à la mort de Jean-Claude Labrecque 

En 2017, Michel La Veaux a lancé le documentaire Labrecque, une caméra pour la mémoire, dans lequel il rappelait tout l'héritage M. Labrecque, qui, dans le film, commentait avec passion son travail.

Les spectateurs ont donc pu en apprendre davantage sur les classiques du cinéma de Jean-Claude Labrecque, dont La visite du général De Gaulle, les trois Nuits de la poésie et À hauteur d'homme. Le documentaire peut être visionné sur le site de l'Office national du film (ONF).

Selon M. La Veaux, le cinéaste laisse bien plus que ses oeuvres au Québec ; il a réussi à inspirer plusieurs cinéastes, dont lui, à prendre la caméra pour faire des films.

« Jean-Claude a laissé sa marque aussi par son regard et son amour du peuple québécois », a-t-il confié en entrevue.

« Comme il dit souvent : "Quand on filme un visage, on filme un pays. Et quand on filme un pays on filme un visage". Et Jean-Claude a toujours été près de ça et près de la nature de l'âme québécoise », a-t-il ajouté.