75e soirée des Emmy Nostalgie, liesse et déjà-vu

Une semaine après avoir tout raflé aux Golden Globes et 24 heures après avoir triomphé aux Critics Choice Awards, les séries Succession, The Bear et Beef ont répété l’exploit aux Emmy, au cours d’une cérémonie festive et empreinte de nostalgie, mais dénuée de suspense.