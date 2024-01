Francis Reddy (Pete) et Anne Dorval (Lola) au Bye Bye 2023, dans une parodie de Chambres en ville

Le Bye Bye a amélioré son score de l’an dernier. L’édition 2023 a attiré 3 316 000 téléspectateurs en direct le 31 décembre, comparativement à 3 222 ­000 en 2022.

Selon les données préliminaires de Numéris fournies par Radio-Canada, la revue humoristique de fin d’année a récolté une part de marché de 91 % durant la veillée.

Le record absolu appartient toujours au Bye Bye 2020. En plein confinement de pandémie, l’émission réalisée par Simon Olivier Fecteau avait rallié 3 814 000 téléspectateurs, pour une part de marché de 93 %. En 2021, alors qu’un couvre-feu venait d’être instauré, son auditoire en direct avait atteint 3 773 000 personnes.

Infoman a également enregistré une hausse de cotes d’écoute par rapport à l’année dernière. À 22 h, l’émission pilotée par Jean-René Dufort a rassemblé 2 750 000 téléspectateurs, soit 338 000 de plus qu’en 2022 (2 412 000).

En première partie de soirée, En direct du jour de l’An et À l’année prochaine ont essuyé une légère baisse. À 19 h, la grand-messe musicale de France Beaudoin a captivé 1 841 000 personnes (57 % de l’auditoire), comparativement à 1 858 000 et 65 % en 2022. À 20 h 30, le rendez-vous de Philippe Laguë a intéressé 1 595 000 amateurs (52 % de l’auditoire), comparativement à 1 682 000 et 61 % en 2022.

Quant aux émissions de coulisses, présentées après minuit, celle du Bye Bye a réuni 1 268 000 personnes, et celle d’En direct du jour de l’An a séduit 482 000 couche-tard.