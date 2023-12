(Washington) Pionnier de la télévision américaine et roi de la sitcom, le scénariste, réalisateur et producteur prolifique et engagé Norman Lear est mort à l’âge de 101 ans, a annoncé sa famille mercredi.

Agence France-Presse

L’homme dont les comédies ont révolutionné le petit écran dans les années 1970 et 1980 n’a eu de cesse au long de sa carrière de raconter « les vies réelles d’Américains, non un idéal de magazine », ont souligné ses proches.

Connu aux États-Unis pour ses comédies à succès telles que The Jeffersons et All in the Family, Norman Lear a fait figure de pionnier en abordant à la télévision à travers le rire des sujets sensibles.

Ses séries évoquaient ainsi le racisme, la sexualité, les inégalités ou encore les divisions politiques, offrant à des millions de foyers américains une vision davantage réaliste de la vie familiale.

« Au début, il s’est heurté avec ses idées à des portes fermées et à de l’incompréhension. Mais il s’est accroché à sa conviction que la “folie de la condition humaine” ferait de la bonne télévision, et il a fini par être écouté », a rappelé sa famille dans un communiqué.

Norman Lear fut également le premier producteur à introduire régulièrement à la télévision américaine une famille afro-américaine, les Evans, personnages principaux de la série Good Times qui fut diffusée à partir de 1974 sur la chaîne américaine CBS.

Il fut récompensé au cours de sa carrière par six Emmy Awards.

L’histoire de « la télévision peut être divisée en deux parties, BN et AN : Before Norman (avant Norman) et After Norman (après Norman) », déclarait en 2016 le scénariste et producteur américain Phil Rosenthal.