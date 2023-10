Netflix a diffusé jeudi la première bande-annonce de la sixième et dernière saison de The Crown. Au centre de celle-ci, l’accident mortel de la princesse Diana et l’omniprésence des paparazzis dans sa vie.

La bande-annonce est empreinte de douceur et de tristesse, mais cet accident tragique, qui a bouleversé la planète entière le 31 août 1997, en est pourtant la trame principale, point final d’une vie passée sous les projecteurs.

On y voit l’actrice Elizabeth Debicki, qui incarne Diana Spencer, cachée derrière des verres fumés, traquée par les photographes, en bateau, en voiture, partout. « La presse est à nos trousses constamment », narre Elizabeth Debicki. Puis, un bout de papier sur lequel il est écrit : « Paris la semaine prochaine ? », présage du drame qui s’en vient.

La dernière saison de The Crown retrace le règne de la Reine Élisabeth II entre 1997 et 2005, l’époque du premier ministre Tony Blair, du début de la romance entre William et Kate, du mariage de Charles et Camilla, et – surtout – de la mort tragique de la princesse de Galles dans un accident de voiture à Paris, alors qu’elle était poursuivie par des photographes.

« Je ne comprends pas comment j’ai abouti ici, toujours en mouvement, en me perdant de vue dans le processus. Je pense que c’est l’histoire de toute ma vie », narre Elizabeth Debicki.

La sixième saison de The Crown est la première produite après la mort de la reine Élisabeth II, en septembre 2022. Les quatre premiers épisodes seront disponibles sur Netflix le 16 novembre, et les six autres, le 14 décembre.