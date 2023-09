Près de 30 ans après leur heure de gloire, elles fascinent toujours. Naomi, Linda, Cindy et Christy sont de retour dans The Super Models, une série documentaire en quatre épisodes où elles se confient sans filtre sur leurs débuts et leur ascension vers la célébrité, mais aussi leurs défis et embûches.

Superstars internationales

Dans les années 1990, Naomi Campbell, Linda Evangelista, Cindy Crawford et Christy Turlington étaient partout. À la une de tous les magazines, dans tous les grands défilés de mode et ambassadrices de marques comme Calvin Klein, Revlon, Maybelline et Pepsi. On les appelait par leur seul prénom. Ces quatre mannequins sont devenues de véritables superstars dans le monde entier. Elles avaient des cachets spectaculaires, elles prenaient le Concorde. Et, comme l’a dit Linda Evangelista, elle ne se levait pas pour moins de 10 000 $ par jour, une phrase qu’elle regrette aujourd’hui. Devant la caméra, les quatre mannequins quinquagénaires reviennent sur leurs débuts et racontent leurs vies, documents d’archives à l’appui. On ne se lasse pas de voir les photographies et les défilés de l’époque, mais aussi de les voir, elles, parler de manière très franche.

Leur histoire

Les quatre épisodes intitulés The Look, The Fame, The Power, The Legacy évoquent dans un ordre chronologique leur histoire. Il y a de nombreux témoignages de journalistes et d’éditeurs de magazines de mode, mais aussi de créateurs comme John Galliano, Michael Kors, Anna Sui, Marc Jacobs, Donna Karan et Donatella Versace, qui dit : « Elles ont défini le pouvoir des femmes et elles se soutenaient toutes les quatre. »

Les quatre amies parlent de leurs souvenirs, parfois avec émotion, de cette folle époque, les années 1990, où le vidéoclip Freedom de George Michael les a littéralement propulsées dans une autre dimension, au rang de supermodels. Il est aussi question des contrecoups de la gloire, du racisme, de leurs souffrances, de leur amitié et de leur vie aujourd’hui.

Leurs débuts

PHOTO FOURNIE PAR APPLE TV Christy Turlington en séance photo dans la série The Super Models

Le premier épisode revient sur les débuts de ces quatre mannequins. Christy Turlington et Noami Campbell racontent leur rencontre à New York, elles avaient 15 ans et elles sont devenues amies dès le premier jour. Naomi, qui pratiquait la danse à Londres, a joué dans un clip de Bob Marley lorsqu’elle était petite. Elle est arrivée seule à Paris à 16 ans, et c’est le créateur Azzedine Alaïa (mort en 2017) qui l’a prise sous son aile.

Linda Evangelista, la Canadienne d’origine italienne, a toujours rêvé de devenir mannequin depuis son enfance et a été repérée par l’agence Elite lors de sa participation à Miss Teen Niagara, tandis que Cindy Crawford, l’Américaine originaire d’une petite ville de l’Illinois, se rappelle ses débuts où on lui a coupé les cheveux très court sans son accord : « On m’a coupé ma queue de cheval comme ça, j’étais sous le choc, je pleurais. On me demande pourquoi je n’ai jamais coupé mes cheveux depuis ce jour ! Ça m’a traumatisée ! », dit-elle dans le premier épisode.

Les heures de gloire

PHOTO TIRÉE DU COMPTE INSTAGRAM DE VOGUE Couverture du Vogue britannique de janvier 1990

C’est à la fin du deuxième épisode, The Fame, que survient la fameuse photographie de Peter Lindberg, en noir et blanc, en couverture du Vogue britannique, qui avait pour mission de montrer la beauté des femmes des années 1990. Cette photo a changé leur vie. Puis George Michael les appelle et souhaite avoir les cinq mannequins de la photo (il y avait aussi Tatjana Patitz, qui s’est éteinte en janvier 2023) pour son vidéoclip Freedom. Naomi, Cindy, Linda, Christy et Tatjana se consultent et prennent une décision de groupe. C’est Naomi qui annonce la bonne nouvelle à George Michael. Et c’est Gianni Versace qui les réunit juste après, lors de son défilé sur la musique de Freedom : un moment marquant. Et voilà, les supermodels sont nées.

La fin

PHOTO FOURNIE PAR APPLE TV Naomi Campbell, Christy Turlington, Cindy Crawford et Linda Evangelista dans The Super Models

C’est le mouvement grunge, l’arrivée de Kate Moss et la crise économique qui a mis fin à leur domination, mais aussi leurs caprices de superstars. Il reste qu’elles sont toujours là plus de 30 ans plus tard. Cindy Crawford est la femme d’affaires la plus avisée du groupe ; son nom est devenu une marque, et elle pose aujourd’hui avec sa fille Kaia Gerber, elle aussi mannequin. « Je suis maintenant la mère de Kaia ! », lance-t-elle au sujet de sa fille, plus populaire qu’elle sur les réseaux sociaux.

Linda Evangelista revient sur ses problèmes de santé, son cancer du sein qui lui a laissé des cicatrices, et le traumatisme vécu depuis qu’une cryolipolyse (un traitement d’amincissement par le froid) l’a défigurée. Elle a ensuite passé des années à se cacher, dépressive. Christy Turlington a pour sa part fait des études à l’université, a créé la fondation Every Mother Counts, qui soutient les mères à travers le monde. Naomi Campbell parle de ses problèmes de dépendance, de son sentiment d’abandon (elle n’a pas connu son père) et de son engagement en Afrique.

Cette série documentaire nous fait revivre avec une certaine nostalgie l’époque de nos superstars de la mode. Les quatre mannequins coproduisent la série et elles ont eu l’honnêteté de parler de leur ascension, mais aussi de leurs difficultés, ce qui les rend d’autant plus humaines.

The Super Models, une série en quatre épisodes, à partir du 20 septembre sur Apple TV