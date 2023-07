Race Against The Tide

L’offre télévisuelle en matière de compétition artistique est diversifiée. Concours de chant, confection de gâteaux surréalistes, création de costumes de drag queen et maintenant, sculpture de châteaux de sable. C’est ce qu’offre CBC avec Race Against The Tide, dont la troisième saison s’est amorcée dimanche et à laquelle participent cinq Québécois.

« Allez à la plage, appréciez et amusez-vous dans le sable ! », lance un des concurrents, Mike Beaupré, en entrevue avec La Presse.

À écouter M. Beaupré, la sculpture de sable semble être une activité de plage bien simple. Or, cet art requiert un talent et une compréhension de la nature qui dépassent le simple loisir.

C’est sur la plage New River, dans la baie de Fundy, au Nouveau-Brunswick, que les meilleurs sculpteurs de sable, en provenance des quatre coins du monde, sont invités à compétitionner pour remporter la cagnotte de 10 000 $, en plus d’être couronnés champions de Race Against The Tide.

Les participants commencent à sculpter au moment où la marée descend et doivent avoir terminé avant que celle-ci remonte et emporte les sculptures avec elle.

La baie de Fundy est d’ailleurs l’endroit où les marées sont les plus hautes au monde.

« C’est une belle façon de se rappeler que tout est éphémère. Ça fait juste nous rappeler que demain, tout recommence », souligne une participante, Marie-Line Gagné.

PHOTO RILEY SMITH, FOURNIE PAR CBC Les sculpteurs Mike et Rachelle Beaupré

Mike Beaupré et sa femme Rachelle ont découvert la sculpture du sable en voyage aux îles de la Madeleine. « Quand on a vu une compétition de châteaux de sable, on s’est dit : on est sûrement capables de faire ça, nous aussi », affirme le pyrograveur et sculpteur qui réside à Saint-Hippolyte, dans les Laurentides.

Les grands-parents de 61 et 71 ans sont instantanément tombés amoureux de cet art. « On a deux carrés de sable à la maison et on joue dans le sable, aussi simple que ça », lance Rachelle Beaupré sur un ton amusé.

L’enthousiasme est le même pour le duo de trentenaires formé de Marie-Line Gagné et de sa collègue Isabelle Gasse.

« La beauté de la sculpture, c’est que tu peux en faire partout. Tu peux avoir accès à une plage n’importe où dans le monde, à longueur d’année. Sinon, l’hiver, on sculpte la glace, la neige et le bois, et l’été, c’est le sable », poursuit la jeune femme qui habite maintenant en Colombie-Britannique.

PHOTO RILEY SMITH, FOURNIE PAR CBC Marie-Line Gagné et Isabelle Gasse forment l’équipe la plus jeune de la saison.

Un art méticuleux

Sculpter du sable demande une exécution technique bien différente de toutes les autres matières de par le fait qu’il faut défier la gravité.

Pour faire les sculptures, on utilise des coffrages, qui sont comme des boîtes en bois sans fond, que l’on assemble afin d’y compacter le sable avec de l’eau, en tapant dessus avec nos pieds. Marie-Line Gagné

« On essaie toujours de monter une pyramide afin que ça suive la gravité, ajoute-t-elle. Un peu à l’exemple des enfants qui remplissent des chaudières et qui les retournent à l’envers. Sauf que nous, on commence à sculpter par en haut et on décoffre au fur et à mesure vers le bas. »

PHOTO RILEY SMITH, FOURNIE PAR CBC Race Against The Tide

PHOTO RILEY SMITH, FOURNIE PAR CBC Race Against The Tide

PHOTO RILEY SMITH, FOURNIE PAR CBC Race Against The Tide 1 /3





La femme originaire de Sainte-Sabine, en Estrie, souligne que chaque étape de la confection est cruciale. « Une fois rendu plus bas, tu ne peux pas retoucher à ce que tu as fait en haut. C’est possible qu’une fois rendu au moment de défaire ton deuxième coffrage, tout s’écroule. C’est ça, le challenge du sable. On sculpte quelque chose d’éphémère, ça peut s’écrouler et disparaître à tout moment. »

Une troisième saison pour la série

Douze équipes de deux personnes s’affrontent tout au long de la série. Les 10 épisodes de 30 minutes chacun sont présentés à 20 h 30 (heure de l’Est) sur CBC ainsi qu’en ligne sur CBC Gem.

Maestro Fresh Wes retourne à la barre de l’émission accompagné des juges Karen Fralich et Rusty Croft, tous deux reconnus dans le milieu de la sculpture de sable.

Après chacune des compétitions, les sculptures de chaque équipe seront évaluées avant la montée des eaux. Un duo sera alors éliminé, jusqu’à la finale de l’émission.

Une quatrième saison est déjà confirmée, et la diffusion est prévue pour 2024.