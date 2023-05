Sophie Nélisse avait étudié des scènes d’accouchement tirées de la série La servante écarlate et du film Juno, en préparation au tournage de la deuxième saison de Yellowjackets.

L’actrice québécoise s’est ouverte au New York Times sur la scène d’accouchement glaçante du sixième épisode de la saison, sorti la semaine dernière.

Attention divulgâcheur : le personnage de Sophie Nélisse, Shauna, est forcé de donner naissance à son enfant dans une cabane abandonnée en plein hiver.

Pour se préparer au tournage, l’actrice a étudié des scènes d’accouchement tirées de la série La servante écarlate et du film Juno, à la recommandation de Liz Garbus, qui a réalisé l’épisode. Entre les prises, elle buvait du thé au miel et au citron pour soulager sa gorge, irritée d’avoir trop crié.

Sophie Nélisse ne s’attendait pas à ce que le bébé survive, a-t-elle confié au quotidien américain. N’empêche, la scène a été éprouvante à tourner pour tout le monde.

« Il n’y avait pas que Sophie qui pleurait, je pleurais et ses collègues pleuraient », a confié Liz Garbus. « Nous avons tous ressenti profondément cette perte horrible et ce sentiment de trahison, de peur, de chagrin et de colère », a-t-elle ajouté.