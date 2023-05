La télé, de mère en fille

La télévision québécoise sert de liant entre Isabelle Gallant et Jade Léveillé, sa fille de 19 ans. Cette année, elles ont regardé plusieurs séries, dont STAT, Indéfendable, Portrait-robot, Les bracelets rouges, Avant le crash, Virage – Double faute et Plan B, et échangé à leur sujet. « La télé, c’est notre point en commun. »