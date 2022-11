C’est confirmé : l’excellente minisérie policière Une affaire criminelle, signée Joanne Arseneau (Faits divers), sera de retour pour une deuxième saison.

Josée Lapointe La Presse

C’est ce qu’on a appris dans un communiqué de la SODEC envoyé ce lundi, qui annonce dix projets retenus dans le cadre du Programme d’aide à la production télévisuelle – Bonification de la valeur de production. Une deuxième saison de la comédie familiale Comme des têtes pas de poule a également été confirmée.

La SODEC annonce aussi le financement d’une nouvelle série, Société distincte de Benoit Lach (Le 422 à Télé-Québec). Le scénariste et réalisateur s’intéresse encore une fois à une affaire de disparition mystérieuse, mêlée à une histoire d’extraterrestres.

Sinon, le communiqué vient confirmer des projets dont on avait déjà parlé au cours des derniers mois, dont À propos d’Antoine de Podz, Bon matin Chuck (ou l’art de réduire les méfaits) de Jean-François Rivard (Les invincibles, C’est comme ça que je t’aime) et Mathieu Cyr, Dernier recours de Louis Choquette, et la deuxième saison de Classé secret avec Mélissa Désormeaux-Poulin.

Détective Surprenant, une adaptation des polars de Jean Lemieux qui se déroulent aux Îles-de-la-Madeleine, est également un nouveau projet qui sera financé par la SODEC. Elles-mêmes autrices de romans policiers, Marie-Ève Bourassa et Maureen Martineau en signeront le scénario, alors que la réalisation sera assurée par Yannick Savard.