Chaque semaine, La Presse épluche l’offre télé pour repérer quatre titres à regarder.

Marc-André Lemieux La Presse

Le retour

Le lot du diable : la conquête de la mer

Cinq ans après avoir fracassé un record d’auditoire sur Historia, cette téléréalité singulière reprend du service. Cette fois, les 16 participants (10 hommes et 6 femmes) plongent dans l’univers post-Grande Dépression des colons établis en Gaspésie, dans l’espoir de remporter un grand prix de 100 000 $. Dans des conditions misérables, ils doivent jeter les bases d’un petit établissement de pêche privé en accomplissant les mandats donnés par Louis Champagne, qui joue l’inspecteur du territoire qu’ils occupent. Vous avez raté la première saison ? Sachez qu’elle est offerte en intégralité sur YouTube, par l’entremise du compte d’Historia.

Historia et Séries Plus, vendredi, à 21 h

Le coup de dés

PHOTO RICARDO HUBBS/NETFLIX Blockbuster

Blockbuster

On fondait beaucoup d’espoirs sur Blockbuster, une comédie de situation en milieu de travail. En grande partie parce qu’on s’ennuie de Superstore, qu’on a suivie avec beaucoup d’intérêt pendant six belles années sur NBC (la série intégrale est d’ailleurs offerte en rattrapage sur Netflix). La prémisse semblait pourtant sympathique : le quotidien des employés légèrement paumés du dernier magasin de location de DVD appartenant à l’ex-géant américain. Malheureusement, les premiers épisodes ennuient plus qu’autre chose. Mais puisque Superstore a également mis du temps à trouver sa vitesse de croisière, on s’est promis de regarder la première saison en entier. On croise les doigts.

Netflix

Le documentaire

PHOTO FOURNIE PAR BELL MÉDIA Présumé innocent : l’affaire Michelle Perron

Présumé innocent : l’affaire Michelle Perron

Dans cette série documentaire lancée en primeur sur Crave l’an dernier, Marie-Claude Savard et Sébastien Trudel rouvrent l’enquête sur l’homicide de Michelle Perron, la conjointe de Gilles Perron, un réalisateur d’émissions de télévision populaires des années 1980 (Star d’un soir, Les démons du midi). Le meurtre scabreux (la victime a été sauvagement poignardée dans son auto en pleine tempête de neige) a passionné le Québec pendant une longue période. En regardant la série, on comprend pourquoi. Chaque épisode comprend un nombre tellement élevé de rebondissements que s’il s’était agi d’une fiction, on aurait reproché aux scénaristes d’en avoir beurré trop épais.

Noovo, mardi, à 20 h

La dernière

PHOTO FOURNIE PAR LE CLUB ILLICO La faille

La faille

Après une deuxième saison mi-figue, mi-raisin située à Québec, le thriller policier de l’auteur Frédéric Ouellet (Victor Lessard, Les rescapés) reprend du service, tout comme son héroïne, campée par Isabel Richer. Dans ce troisième et dernier tour de piste, la sergente-détective Céline Trudeau mène une quête des plus intimes : celle de découvrir qui a brutalement assassiné sa cousine, 30 ans plus tôt. La réalisation des huit épisodes a été confiée à Daniel Roby (Louis Cyr, Funkytown). Daniel Parent, Sébastien Ricard, Debbie Lynch-White et Jade Charbonneau rejoignent la distribution. Et, oui, Alexandre Landry retrouve son uniforme de police, histoire de garder bien vivants nos espoirs d’un couple Trudeau-Théberge.

Club illico, dès mercredi